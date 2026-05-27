Top 3 loại trái cây bị xem là “ổ ký sinh trùng”, đặc biệt nguy hiểm nếu rửa qua loa rồi ăn ngay

Mùa hè luôn là thời điểm các quầy trái cây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ dâu tây, thanh mai cho đến sung chín, những loại quả mọng nước, ngọt thơm gần như xuất hiện trong mọi gian bếp gia đình.

Nhiều người xem trái cây là lựa chọn “healthy” hoàn hảo vì giàu vitamin, chất xơ và dễ ăn. Tuy nhiên, có một thực tế khiến không ít người bất ngờ: một số loại trái cây phổ biến lại được đánh giá là nơi dễ tồn tại ký sinh trùng, trứng côn trùng và vi khuẩn nếu không được làm sạch đúng cách.

Điều đáng nói là phần lớn mọi người chỉ rửa qua loa dưới vòi nước rồi ăn ngay mà không biết rằng nhiều loại trứng côn trùng có thể bám rất sâu trong các khe nhỏ của trái cây.

Mùa hè có nhiệt độ cao và độ ẩm lớn, là môi trường hoàn hảo cho các loại ký sinh trùng, ruồi giấm, và tuyến trùng sinh trưởng mạnh mẽ

Vì sao trái cây mùa hè dễ chứa ký sinh trùng?

Mùa hè nóng ẩm là điều kiện lý tưởng để côn trùng và vi sinh vật phát triển mạnh. Những loại trái cây mềm, nhiều đường thường dễ thu hút ruồi giấm, rệp và nhiều loại côn trùng nhỏ khác tìm đến đẻ trứng.

Ngoài ra, nhiều loại quả có cấu trúc đặc biệt với nhiều kẽ hở hoặc mọc sát mặt đất nên nguy cơ nhiễm bẩn cao hơn so với tưởng tượng.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam từng chia sẻ trên báo Lao Động, trái cây tươi nếu không được rửa sạch đúng cách có thể mang theo vi khuẩn, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và cả trứng ký sinh trùng. Đặc biệt với các loại quả ăn sống, việc sơ chế cẩn thận là rất quan trọng để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng hệ tiêu hóa.

1. Dâu tây - loại quả “đẹp mã” nhưng nhiều khe hở nhất

Dâu tây mùa hè vỏ mỏng, dễ dập nát, tạo điều kiện cho côn trùng đẻ trứng và ấu trùng xâm nhập

Dâu tây luôn nằm trong danh sách những loại trái cây được yêu thích nhất mùa hè. Vị ngọt dịu, chua nhẹ cùng màu đỏ bắt mắt khiến loại quả này xuất hiện từ món tráng miệng cho đến đồ uống. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả thường xuyên bị nhắc tên khi nói về nguy cơ chứa côn trùng và ký sinh trùng.

Nguyên nhân đến từ cấu trúc đặc biệt của dâu tây. Bề mặt quả có rất nhiều hạt nhỏ li ti cùng các khe hở tự nhiên, tạo điều kiện để bụi bẩn, vi khuẩn và trứng côn trùng bám vào.

Ngoài ra, dâu tây thường mọc thấp sát mặt đất nên dễ tiếp xúc với môi trường ẩm và côn trùng hơn các loại trái cây khác. Nhiều người chỉ xả nước vài giây rồi ăn ngay, nhưng cách này gần như không đủ để làm sạch hoàn toàn.

Các chuyên gia khuyên nên ngâm dâu tây trong nước muối loãng hoặc nước baking soda khoảng 10 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch nhiều lần.

2. Thanh mai - loại quả “ám ảnh” với ruồi giấm

Quả thanh mai mùa hè dễ nhiễm ký sinh trùng vì cấu trúc quả nhiều khe rãnh sâu bám đầy bụi bẩn, kết hợp vị chua ngọt đậm đà thu hút ruồi muỗi đến đẻ trứng

Thanh mai là loại trái cây theo mùa được nhiều người mê vì vị chua ngọt đặc trưng và cảm giác mọng nước khi ăn.

Nhưng đây cũng là một trong những loại quả rất dễ xuất hiện ấu trùng ruồi giấm nếu bảo quản không đúng cách. Không giống nhiều loại trái cây có lớp vỏ trơn láng, thanh mai có cấu trúc gồm nhiều múi nhỏ li ti xếp sát nhau. Đây chính là nơi ruồi giấm cực kỳ thích đẻ trứng.

Không ít người từng “hú hồn” khi bổ quả ra và phát hiện những chấm trắng nhỏ hoặc ấu trùng li ti bên trong. Dù nghe khá đáng sợ nhưng tình trạng này thực tế xảy ra tương đối phổ biến với thanh mai chín kỹ.

Nhiều người có thói quen rửa bằng nước nóng để “diệt côn trùng”, nhưng cách hiệu quả hơn là ngâm trong nước muối hoặc nước pha bột mì khoảng 15 phút. Áp lực thẩm thấu sẽ giúp các côn trùng nhỏ nổi lên dễ dàng hơn.

3. Sung - loại quả ngọt nhưng rất dễ “giấu” côn trùng bên trong

Quả sung dễ nhiễm ký sinh trùng vì cấu trúc hoa lộn ngược vào trong tạo thành một khoang rỗng, có lỗ hở ở đáy cho ong rừng và côn trùng chui vào đẻ trứng

Sung chín có vị ngọt thanh, mềm và chứa nhiều chất xơ nên ngày càng được ưa chuộng trong chế độ ăn uống lành mạnh.Tuy nhiên, ít ai biết đây cũng là loại quả dễ tồn tại côn trùng bên trong nhất.

Khác với nhiều loại trái cây khác, phần thịt của quả sung nằm kín bên trong lớp vỏ và có một lỗ nhỏ tự nhiên ở đáy quả. Khi chín, phần mật ngọt tỏa mùi thơm rất hấp dẫn côn trùng tìm đến.

Do cấu tạo khép kín, nhiều loại côn trùng nhỏ có thể chui vào bên trong quả mà mắt thường rất khó phát hiện. Vì vậy, việc chỉ lau sơ rồi ăn ngay được xem là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh.

Trước khi ăn, nên rửa sung dưới vòi nước chảy, sau đó ngâm nước muối loãng và bổ đôi để kiểm tra phần ruột bên trong.

Với các loại quả không gọt vỏ (nho, dâu tây, thanh mai), hãy ngâm nước muối loãng 5-1

Rửa trái cây đúng cách quan trọng hơn nhiều người nghĩ

Không phải loại trái cây nào cũng có thể “rửa cho có”. Với các loại quả nhiều khe hở hoặc có cấu trúc mềm, việc sơ chế kỹ gần như là bước bắt buộc nếu muốn đảm bảo an toàn.

Một số nguyên tắc nên nhớ khi rửa trái cây:

- Không ngâm quá lâu trong nước bẩn hoặc nước đọng

- Rửa dưới vòi nước chảy thay vì chỉ ngâm

- Có thể dùng nước muối loãng hoặc baking soda

- Không ăn ngay khi chưa làm sạch kỹ

- Loại bỏ quả dập, nứt hoặc có dấu hiệu bất thường

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo không nên quá hoang mang khi nghe đến ký sinh trùng trong trái cây. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn nguồn mua uy tín và làm sạch đúng cách trước khi sử dụng.

Không thể phủ nhận trái cây là nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, “healthy” không đồng nghĩa với việc có thể ăn ngay mà không cần sơ chế cẩn thận.

Đặc biệt trong mùa hè - thời điểm vi khuẩn và côn trùng phát triển mạnh - việc rửa sạch trái cây đúng cách đôi khi còn quan trọng không kém chuyện chọn mua loại quả nào.

Chỉ một vài phút làm sạch kỹ hơn cũng có thể giúp hạn chế đáng kể nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cho cả gia đình.