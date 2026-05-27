Khuyên thật: Đừng rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước nữa!

Rửa sạch thịt dưới vòi nước ngay khi vừa mua về là thói quen thuộc lòng của hầu hết mọi người. Ai cũng nghĩ việc này giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bám trên bề mặt thịt một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ Cục Y tế và Sức khỏe tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), hành động tưởng chừng như sạch sẽ này lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Người làm bếp cần thay đổi ngay thói quen này để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Bẫy lây nhiễm chéo từ những tia nước bắn

Nhiều người thường có suy nghĩ sai lầm rằng không được rửa thịt sống tại nhà. Thực tế, nguyên tắc đúng ở đây là không được rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước chảy. Thịt tươi sống khi chưa qua chế biến là môi trường trú ngụ lý tưởng của rất nhiều loại ký sinh trùng và vi sinh vật gây bệnh. Trong thịt gà thường chứa vi khuẩn Campylobacter và Salmonella, thịt bò chứa khuẩn E.coli O157:H7, còn thịt lợn lại tiềm ẩn các loại sán dây nguy hiểm.

Khi xả nước trực tiếp lên miếng thịt, áp lực từ vòi nước sẽ khiến các tia nước chứa đầy vi khuẩn bắn tung tốe ra môi trường xung quanh.

Các nghiên cứu khoa học tại Mỹ và Canada đã dùng máy dò chuyên dụng để ghi lại đường đi của vi khuẩn. Kết quả cho thấy các giọt nước bắn ra có thể dễ dàng truyền vi khuẩn từ bề mặt thịt sang các vật dụng trong bếp như bồn rửa, thớt, dao, thậm chí là cả ấm đun nước và rau củ kế bên. Nếu vô tình dùng những dụng cụ dính khuẩn này để chế biến trái cây hoặc thức ăn chín, hiện tượng lây nhiễm chéo sẽ xảy ra và làm tăng tối đa nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm gây ra.

Loại thịt nào không cần rửa, loại nào bắt buộc phải làm sạch?

Nhà dinh dưỡng Zhang Chengzhong, chuyên gia về ngành thực phẩm tươi sống với hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết, việc nên rửa hay không phụ thuộc hoàn toàn vào loại thịt bạn đã mua. Nếu làm sai cách, sạch chẳng thấy đâu mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Các loại thịt không nên rửa : Đối với thịt đông lạnh hay đóng gói sẵn bằng màng nhựa, bao bì chân không kín hoàn toàn từ nhà sản xuất thì nhìn chung không nên rửa lại. Quy trình này vốn đã đảm bảo hợp vệ sinh và thịt đã được làm sạch trước khi đưa ra thị trường. Việc rửa lại một cách không cần thiết có thể đưa vi khuẩn từ nước vào bên trong, làm mất chất dinh dưỡng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bạn tiếp tục bảo quản trong tủ lạnh. Đồng thời, hầu hết các loại vi khuẩn và ký sinh trùng này đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong môi trường nhiệt độ cao khi nấu chín.

- Các loại thịt bắt buộc phải rửa : Ngược lại, đối với thịt bán lẻ ở các chợ truyền thống hoặc loại thịt cắt xẻ, đóng gói trực tiếp tại quầy siêu thị thì bạn cần phải rửa sạch. Do không có bao bì đóng kín từ trước, thịt rất dễ bị ô nhiễm bởi thớt, dao, bụi bẩn từ phương tiện đi lại hoặc giọt bắn của người qua đường. Quy trình sơ chế trực tiếp tại chỗ cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn do đông đúc. Ngoài ra, nếu bao bì của miếng thịt có dấu hiệu hư hại, bị hở thì việc rửa lại cũng là bắt buộc.

Cách làm sạch và bảo quản thịt sống an toàn tại nhà

Để làm sạch các loại thịt bắt buộc phải rửa một cách an toàn, bạn tuyệt đối không được xả dưới vòi nước mà hãy áp dụng các phương pháp sau:

- Ngâm trong chậu cố định : Hãy chuẩn bị một chiếc chậu hoặc hộp chuyên dụng, đổ đầy nước rồi cho thịt vào ngâm rửa nhẹ nhàng để tránh làm nước bẩn bắn ra ngoài. Sau khi dùng xong, cần rửa sạch vật chứa bằng xà phòng và tráng kỹ với nước.

- Thêm muối hoặc bột nở : Bạn có thể hòa một chút muối hoặc bột nở vào chậu nước rồi chà nhẹ lên bề mặt thịt để dễ dàng kết hợp tẩy sạch các bụi bẩn bám dính. Lưu ý không ngâm thịt quá lâu để tránh làm ảnh hưởng đến hương vị tự nhiên.

- Dùng nước vo gạo : Sử dụng nước vo gạo để rửa thịt sống là một mẹo rất hay giúp loại bỏ lượng dầu mỡ thừa và các chất bẩn bám trên bề mặt thịt một cách hiệu quả.

Bên cạnh khâu làm sạch, việc lưu trữ thịt trong tủ đông đúng cách cũng quyết định trực tiếp đến độ an toàn của thực phẩm. Tuyệt đối không rửa thịt trước khi cho vào tủ đông vì nước thấm vào sợi cơ sẽ đóng băng thành các tinh thể đá làm tổn thương tế bào thịt, khiến thịt bị bở và mất nước cốt khi rã đông. Bạn nên chia nhỏ thịt thành từng phần vừa ăn cho mỗi bữa để tránh việc rã đông rồi lại cấp đông nhiều lần, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi chóng mặt.

Thời gian bảo quản trong ngăn đá cho thịt lợn, bò, cừu là không quá 3 tháng. Riêng với thịt gà và cá thì cần rút ngắn thời gian hơn vì chúng chứa nhiều axit béo không bão hòa, rất dễ bị oxy hóa gây mùi ôi thiu và biến tính protein. An toàn thực phẩm bắt đầu từ chính những thói quen nhỏ nhất, vì vậy hãy thay đổi cách sơ chế và bảo quản ngay hôm nay để bữa ăn luôn trọn vẹn sự an tâm.

Nguồn và ảnh: QQ, Top 1 Health