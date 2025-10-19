Top 5 ngôi sao bóng đá cực giàu mà ghét phô trương

Top 5 cầu thủ dù giàu sang nhưng chọn lối sống giản dị, gần gũi và khiêm tốn đến mức khiến người hâm mộ phải nể phục. Dưới đây là 5 gương mặt tiêu biểu ghét phô trương sự giàu sang, dù họ đều thuộc hàng triệu phú trong giới túc cầu.

1. N'Golo Kanté

Trong suốt sự nghiệp của mình, N'Golo Kanté luôn được xem là biểu tượng của sự khiêm nhường. Dù từng nhận mức lương lên đến hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần tại Chelsea, tiền vệ người Pháp vẫn trung thành với chiếc xe Mini Cooper cũ kỹ. Kanté từng tiết lộ anh "không có nhu cầu đổi xe" vì chiếc đó "vẫn chạy tốt".

Không xuất hiện trong các bữa tiệc xa hoa hay khoe đồ hiệu trên mạng xã hội, Kanté khiến đồng nghiệp và người hâm mộ yêu mến bởi lối sống giản dị, đúng như phong cách thi đấu cần cù và tận tụy của anh trên sân.

2. Sadio Mané

Từ khi còn khoác áo Liverpool, Sadio Mané đã nổi tiếng với chiếc điện thoại vỡ màn hình và cách sống hết sức giản dị. Khi được hỏi lý do không thay điện thoại mới, anh chỉ mỉm cười: "Tôi không cần 10 chiếc xe hay 20 chiếc đồng hồ. Tôi giúp đỡ quê hương tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn".

Mané từng bỏ tiền xây bệnh viện, trường học và sân bóng tại Senegal. Với anh, sự thành công thật sự nằm ở việc dùng tài sản để mang lại lợi ích cho cộng đồng, chứ không phải thể hiện đẳng cấp bằng hàng hiệu.

3. Eric Dier

Cầu thủ người Anh từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi bị bắt gặp trên một chuyến bay giá rẻ cùng bạn bè trong kỳ nghỉ. Không có khoang hạng thương gia, không vệ sĩ đi kèm, Eric Dier chỉ đơn giản là tận hưởng chuyến đi như bao người bình thường khác.

Thái độ tự nhiên, gần gũi của anh nhận về vô số lời khen. Với Dier, việc kiếm nhiều tiền không có nghĩa là phải sống tách biệt khỏi thế giới bình dân.

4. Pau Cúbarsi

Mới 17 tuổi, hậu vệ trẻ Pau Cúbarsi của Barcelona đã được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất La Liga. Tuy nhiên, dù đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với mức lương đáng mơ ước, Cúbarsi vẫn chọn sống trong ký túc xá của CLB và tổ chức sinh nhật giản dị cùng vài người bạn thân.

Sự khiêm tốn của sao trẻ này khiến người hâm mộ tin rằng anh có đủ bản lĩnh để tiến xa trong sự nghiệp mà không bị danh vọng cuốn đi.

5. Roy Keane

Roy Keane – cái tên gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ và thẳng thắn của Manchester United hóa ra lại là người cực kỳ giản dị ngoài đời. Dù sở hữu tài sản kếch xù, Keane không thích siêu xe hay biệt thự xa hoa. Ông từng chỉ trích lối sống khoe mẽ trong bóng đá hiện đại, cho rằng "nhiều người đến sân chỉ để khoe chỗ ngồi VIP, chứ không còn vì tình yêu bóng đá nữa".

Chính sự cứng rắn trong quan điểm này khiến Keane luôn được tôn trọng, không chỉ như một huyền thoại sân cỏ, mà còn là tấm gương về nhân cách.