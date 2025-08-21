Top 6 sự thật “phũ nhưng thật” mà các hãng hàng không đều không muốn khách hàng biết quá rõ

Trong ngành hàng không, nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định máy bay là phương tiện di chuyển an toàn nhất thế giới. Tuy nhiên, để một chuyến bay có thể diễn ra êm ái và an toàn, phía sau đó là cả một hệ thống vận hành phức tạp với vô số quy trình nghiêm ngặt.

1. Vì sao cabin thường được làm tối?

Trong các chuyến bay đêm hoặc khi đi qua vùng thời tiết xấu, phi công sẽ hạ độ sáng trong cabin. Mục đích là giúp mắt hành khách quen với bóng tối, nhờ vậy nếu có tình huống khẩn cấp, họ sẽ dễ dàng định hướng và tìm cửa thoát hiểm hơn thay vì bị bất ngờ trong cảnh mất điện đột ngột.

2. Tại sao không bao giờ nạp đầy nhiên liệu?

Máy bay hiếm khi được đổ đầy bình nhiên liệu. Việc này nhằm giảm trọng lượng, tiết kiệm chi phí và tạo sự linh hoạt cho phi công. Nếu gặp thời tiết bất lợi, phi công có thể điều hướng hạ cánh tại sân bay gần nhất để tiếp thêm nhiên liệu, thay vì phải bay với tải trọng nặng ngay từ đầu.

3. Quy định bắt buộc trước khi cất cánh và hạ cánh

Những hướng dẫn như dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn, mở cửa sổ che, thắt dây an toàn… không chỉ mang tính thủ tục. Chúng được thiết kế để bảo đảm hành khách dễ thoát hiểm hơn nếu có sự cố, đồng thời giúp đội cứu hộ bên ngoài quan sát được tình hình trong cabin.

4. Đừng để thức ăn rơi xuống khay

Không phải lúc nào khay ăn cũng được vệ sinh kỹ càng giữa các chuyến bay, đặc biệt là khi lịch trình nối chuyến quá sát. Vì vậy, hành khách nên tránh để thực phẩm trực tiếp chạm vào bề mặt khay để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

5. Thảm trên máy bay: ổ vi khuẩn ít ai ngờ

Sàn thảm máy bay là nơi hiếm khi được làm sạch thường xuyên. Từ bùn đất bám giày, đồ uống bị đổ, đến chất nôn hay nước tiểu của trẻ nhỏ… tất cả đều tích tụ. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến cáo hành khách không nên đi chân trần trong khoang bay.

6. Khoảnh khắc khiến tiếp viên sợ hãi nhất

Barbie, một tiếp viên 29 tuổi người Argentina, kể rằng những tình huống căng thẳng tâm lý mới là điều ám ảnh nhất, chứ không phải các sự cố kỹ thuật. Cô từng chứng kiến một hành khách trong cơn hoảng loạn la hét, tưởng rằng mẹ mình tấn công mình ngay giữa đêm trên máy bay. Có lần khác, một hành khách nổi giận vì hành lý bị bỏ sót, đã trút giận lên tổ tiếp viên ngay khi hạ cánh.

Tóm lại, đằng sau những chuyến bay tưởng chừng đơn giản là cả một hệ thống vận hành khắt khe. Dù có những sự thật khiến hành khách bất ngờ hoặc thậm chí cảm thấy “không biết thì tốt hơn”, mục tiêu cuối cùng của các hãng hàng không vẫn là đảm bảo an toàn tối đa cho mỗi hành trình.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)