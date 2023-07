Top địa phương thu du lịch lớn nhất 6 tháng đầu năm 2023

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5,6 triệu lượt khách, khách nội địa đạt 64 triệu lượt khách và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 343.100 tỷ đồng.

Nhiều địa phương thu từ khách du lịch trên 10.000 tỷ đồng

TP. HCM

Tổng doanh thu du lịch của TP. HCM ước đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa ước đạt 16,4 triệu lượt, tăng 48%; khách quốc tế ước đạt 1,94 triệu lượt, tăng 306%.

Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 12,33 triệu lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2,03 triệu lượt, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa đạt 10,3 triệu lượt, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng khách du lịch tăng mạnh kéo theo tổng thu từ khách du lịch ước đạt 44.900 tỷ đồng, tăng 74,4% với cùng kỳ năm trước.

Thanh Hoá

6 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa ước đón khoảng hơn 8,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022, với tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng thành phố biển Sầm Sơn đón hơn 5,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 9.100 tỷ đồng.





Quảng Ninh



5 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón khoảng 7,1 triệu lượt khách du lịch, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch trên 13.000 tỷ đồng, gấp 1,83 lần so với cùng kỳ. Quảng Ninh chưa công bố số thu du lịch 6 tháng.

Khánh Hoà

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Khánh Hòa đón trên 2,78 triệu lượt khách lưu trú, tăng 165,3% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 12.565 tỷ đồng tăng 126,2 % so với cùng kỳ.

Nghệ An

Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón trên 4,9 triệu lượt khách, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt 11.491 tỷ đồng.

Bình Thuận

6 tháng qua địa phương này đã đón hơn 4,46 triệu lượt du khách, tăng hơn 86% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Những địa phương khác cũng có số thu tăng trưởng khá

Đà Nẵng

Tổng lượt khách du lịch do cơ sở lưu trú phục vụ 6 tháng đầu năm 2023, ước đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 116,6% với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 930 nghìn lượt khách, tăng 11,3 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 2,578 triệu lượt khách, tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động lưu trú 5 tháng đầu năm ước đạt 3.973 tỷ đồng, tăng 150,8%; doanh thu hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch lũy kế 5 tháng năm 2023 ước đạt 1.545 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần. Đà Nẵng chưa công bố số thu du lịch 6 tháng.

Lào Cai

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, 6 tháng đầu năm, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được đà phục hồi và phát triển. Tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 3.782.577 lượt khách, trong đó, khách quốc tế đón 237.139 lượt, khách nội địa đón 3.545.439 lượt, tăng 132% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 là 1.629.985 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 10.813 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2022 là 5.697 tỷ đồng.

An Giang

Trong 6 tháng năm 2023, An Giang ước đón khoảng 6 triệu lượt du khách; doanh thu từ du lịch ước đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và đạt 71% so với kế hoạch cả năm.

Ninh Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón 4,53 triệu lượt khách, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách nội địa là 4,31 triệu lượt, khách quốc tế là 224.000 lượt. Doanh thu ước đạt hơn 3.846 tỷ đồng, gấp 2,94 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Thừa Thiên - Huế





6 tháng đầu năm nay, lượng khách đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 1,6 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 3.500 tỷ đồng.