Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6

12-10-2025 - 18:30 PM | Thị trường

Sau thời gian bị các đối thủ chiếm ưu thế, Toyota đã có màn trở lại đáng chú ý trong tháng 9/2025 khi cả Vios và Yaris Cross đồng loạt bứt tốc.

Tháng 9/2025 chứng kiến sự bứt phá rõ rệt của Toyota trên thị trường ô tô Việt Nam. Theo số liệu bán hàng mới nhất, hãng xe Nhật đạt doanh số 7.013 xe, tăng 35,6% so với 5.171 xe của tháng trước - mức tăng thể hiện sức tiêu thụ ổn định và sức hút bền bỉ của thương hiệu lâu năm này.

Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6- Ảnh 1.

Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6- Ảnh 2.

Vios và Yaris Cross tăng trưởng mạnh trong tháng 9. Ảnh: Đại lý

Trong đó, Toyota Vios là cái tên nổi bật nhất khi bán ra 1.292 xe, qua đó “hạ bệ” Honda City (chỉ đạt 475 xe) để trở lại ngôi đầu phân khúc sedan hạng B. Thành tích này không chỉ giúp Vios đòi lại vị thế sau nhiều tháng lép vế, mà còn mở ra khả năng tái xuất trong top xe bán chạy toàn thị trường cả năm, khẳng định danh xưng “ông vua sedan” tại Việt Nam từng thuộc về mẫu xe này suốt nhiều năm liền.

Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6- Ảnh 3.

Sự khác biệt về doanh số giữa Vios và City trong 2 tháng vừa qua. Nguồn số liệu: VAMA

Song song đó, Toyota Yaris Cross tiếp tục khẳng định sức hút trong phân khúc SUV hạng B với 1.964 xe bán ra, vượt qua VinFast VF 6 (1.933 xe) sau hai tháng liên tiếp bị mẫu xe điện Việt Nam chiếm ngôi đầu. Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2025 Yaris Cross vượt mặt VF 6: lần đầu diễn ra vào tháng 3/2025, khi Yaris Cross đạt 1.185 xe, nhỉnh hơn đối thủ 85 xe.

Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6- Ảnh 4.

Yaris Cross bứt tốc với doanh số gấp đôi tháng trước. Nguồn số liệu: VAMA, VinFast

Ngoài hai mẫu xe trên, nhiều dòng xe khác của Toyota Việt Nam cũng ghi nhận doanh số tích cực như Corolla Cross (984 xe), Veloz Cross (815 xe) và Innova Cross (671 xe). 

Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6- Ảnh 5.

Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6- Ảnh 6.

Toyota làm cú đúp bứt lên top 1 doanh số phân khúc tại Việt Nam: Vios giành ngôi vương từ City, Yaris Cross bán vượt VF 6- Ảnh 7.

Nhiều mẫu xe của Toyota đều ghi nhận sự tăng trưởng. Ảnh: Đại lý

Kết quả mới nhất cho thấy Toyota tiếp tục duy trì phong độ ổn định, đồng thời khẳng định sức cạnh tranh bền bỉ trước sự vươn lên của các đối thủ mới, đặc biệt là các thương hiệu xe điện đang mở rộng thị phần nhanh chóng.

Với sự trở lại mạnh mẽ của Vios và Yaris Cross, cùng đóng góp từ các mẫu xe chủ lực khác, Toyota đang cho thấy một bức tranh kinh doanh tích cực, đồng thời hứa hẹn một cuộc đua doanh số sôi động trong những tháng cuối năm 2025.

Theo Bảo Lâm

