Toyota sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào Mỹ trong 5 năm, vừa khánh thành nhà máy pin siêu 'khủng'

Toyota đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng củng cố vị thế tại thị trường Mỹ khi tuyên bố sẽ đầu tư tới 10 tỷ USD trong vòng năm năm tới, một cam kết được đưa ra cùng thời điểm hãng khánh thành nhà máy pin mới tại North Carolina.

Reuters cho biết nhà máy này – rộng hơn 740 hecta – được xem là trung tâm sản xuất pin lớn nhất của Toyota tại Mỹ, với công suất dự kiến 30 GWh mỗi năm khi vận hành đầy đủ. Pin sản xuất tại đây sẽ cung ứng cho các nhà máy lắp ráp của Toyota ở Kentucky, Missouri và liên doanh Mazda–Toyota tại Alabama, hỗ trợ trực tiếp cho những dòng xe hybrid bán chạy như RAV4, Camry, Corolla Cross và các mẫu plug-in hybrid thế hệ mới.

Thông báo đầu tư diễn ra ở thời điểm ngành ô tô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh nhưng cũng đầy biến động: chi phí sản xuất tăng, doanh số EV tại Mỹ chững lại, ưu đãi thuế bị thu hẹp và người tiêu dùng đang quay trở lại với các dòng xe hybrid. Wall Street Journal nhận định Toyota đang “đặt cược lớn” vào chiến lược đa công nghệ – tiếp tục phát triển EV nhưng vẫn đầu tư mạnh vào hybrid và plug-in hybrid như cách để cân bằng rủi ro trong bối cảnh nhu cầu xe điện hoàn toàn không còn bùng nổ như kỳ vọng.

Tuy nhiên, việc Toyota đưa ra con số lên tới 10 tỷ USD cũng đi kèm không ít tranh cãi. Cuối tháng 10, hãng từng phủ nhận rằng họ “đã hứa” với chính quyền Mỹ hoặc bất kỳ lãnh đạo chính trị nào về khoản đầu tư này, dù Reuters và nhiều nguồn tin khẳng định đây là phần mở rộng của kế hoạch đầu tư dài hạn.

Đại diện Toyota – ông Hiroyuki Ueda – nói rằng công ty “không đưa ra cam kết cụ thể theo năm”, khiến giới phân tích cho rằng khoản đầu tư 10 tỷ USD mang tính định hướng hơn là ràng buộc. Điều này càng đáng chú ý bởi nó xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản đạt thỏa thuận với Mỹ trị giá 550 tỷ USD nhằm giảm thuế nhập khẩu xe và linh kiện trong tương lai, một yếu tố khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu động thái mới của Toyota có liên quan tới môi trường chính sách hay không.

Dù vậy, việc Toyota tiếp tục đổ vốn vào Mỹ phản ánh hai thực tế quan trọng: đây vẫn là thị trường xe hơi lớn và giàu tiềm năng nhất của hãng, và việc sản xuất pin – linh kiện then chốt cho mọi loại xe điện hóa – ngay trên đất Mỹ giúp Toyota giảm rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc vào nhập khẩu và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA). Các chuyên gia nhận định rằng sự chủ động này sẽ giúp Toyota duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn, đặc biệt khi các đối thủ Mỹ và châu Âu đang gặp khó khăn với doanh số EV và gia tăng chi phí.

Hãng xe Nhật Bản đang chuẩn bị cho một giai đoạn mở rộng quy mô lớn tại Mỹ – gắn chặt sản xuất vào thị trường tiêu thụ quan trọng nhất của mình và tiếp tục theo đuổi con đường riêng giữa cuộc đua xe điện toàn cầu. Toyota đang lựa chọn sự thận trọng nhưng bền bỉ, và đây có thể chính là lợi thế quan trọng nhất của hãng trong cuộc cạnh tranh lâu dài phía trước.

Theo: Financial Times