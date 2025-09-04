Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi

04-09-2025 - 14:05 PM | Thị trường

Bản đặc biệt của Vios, Veloz Cross, Yaris Cross có giá bán không đổi.

Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi- Ảnh 1.

Toyota Veloz Cross bản kỷ niệm 30 năm. Ảnh: Toyota Việt Nam

Hôm nay (4/9), Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu 3 phiên bản đặc biệt của các mẫu xe Vios, Veloz Cross và Yaris Cross kỷ niệm 30 năm thương hiệu Nhật Bản có mặt trên thị trường.

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm được phát triển dựa trên các phiên bản hiện hành của Vios, Veloz Cross và Yaris Cross nhưng có thêm những chỉ dấu riêng biệt. Cụ thể, 2 bên hông xe có thêm dải decal đỏ đen kèm dòng chữ "30th Anniversary" mang hàm ý kỷ niệm 30 năm Toyota tại Việt Nam. Ngoài ra, logo kỷ niệm 30 năm cũng được gắn nổi 2 bên tai xe.

Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi- Ảnh 2.

Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi- Ảnh 3.

Cận cảnh logo và dải decal phiên bản đặc biệt. Ảnh: TMV

Theo TMV, hãng xe Nhật cho biết chỉ có 1.000 chiếc bản đặc biệt được sản xuất đi kèm mức giá bán không đổi. Như vậy, Vios bản đặc biệt sẽ có giá 458-545 triệu đồng, Veloz Cross bản đặc biệt sẽ có giá 638-660 triệu đồng, Yaris Cross bản đặc biệt có giá 650-765 triệu đồng. 

Về vận hành, Toyota Vios sử dụng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 106 mã lực, 140Nm đi kèm hộp số CVT hoặc số sàn. Toyota Veloz Cross sử dụng máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Đối với Yaris Cross, bản máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm; bản hybrid gồm máy xăng 1.5L và mô-tơ điện bổ sung thêm 79 mã lực.

Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi- Ảnh 4.

Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi- Ảnh 5.

Toyota Vios và Yaris Cross bản kỷ niệm với chỉ một chút thay đổi ở ngoại hình. Ảnh: TMV

Những chiếc Toyota phiên bản đặc biệt sẽ sớm có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng ngay trong tháng 9 này.

 

Theo Thuỳ Trag

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'kho vàng' mới nổi của Việt Nam: bỏ túi hơn 700 triệu USD, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng

Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'kho vàng' mới nổi của Việt Nam: bỏ túi hơn 700 triệu USD, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng Nổi bật

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm Nổi bật

Giá hồ tiêu hôm nay bất ngờ điều chỉnh giảm

Giá hồ tiêu hôm nay bất ngờ điều chỉnh giảm

13:50 , 04/09/2025
Chiếc điện thoại không phải Samsung hay iPhone, nhưng nhiều người vẫn chịu chi hơn 9 triệu đồng để sở hữu

Chiếc điện thoại không phải Samsung hay iPhone, nhưng nhiều người vẫn chịu chi hơn 9 triệu đồng để sở hữu

13:35 , 04/09/2025
Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam đang được các quốc gia châu Phi đua nhau săn lùng: Xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, nước ta liên tục đe dọa ngôi vương của Thái Lan

Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam đang được các quốc gia châu Phi đua nhau săn lùng: Xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, nước ta liên tục đe dọa ngôi vương của Thái Lan

12:12 , 04/09/2025
Một nút bấm trên iPhone sắp bị "khai tử"?

Một nút bấm trên iPhone sắp bị "khai tử"?

11:35 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên