Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi
Bản đặc biệt của Vios, Veloz Cross, Yaris Cross có giá bán không đổi.
- 27-08-2025Loạt xe Toyota tăng giá: Fortuner thêm 8 triệu đồng, Camry đắt thêm 12 triệu đồng nhưng Mazda6, K5 vẫn khó bám đuổi
- 26-08-2025Nhiều mẫu xe Toyota tăng giá niêm yết tại Việt Nam
Hôm nay (4/9), Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu 3 phiên bản đặc biệt của các mẫu xe Vios, Veloz Cross và Yaris Cross kỷ niệm 30 năm thương hiệu Nhật Bản có mặt trên thị trường.
Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm được phát triển dựa trên các phiên bản hiện hành của Vios, Veloz Cross và Yaris Cross nhưng có thêm những chỉ dấu riêng biệt. Cụ thể, 2 bên hông xe có thêm dải decal đỏ đen kèm dòng chữ "30th Anniversary" mang hàm ý kỷ niệm 30 năm Toyota tại Việt Nam. Ngoài ra, logo kỷ niệm 30 năm cũng được gắn nổi 2 bên tai xe.
Theo TMV, hãng xe Nhật cho biết chỉ có 1.000 chiếc bản đặc biệt được sản xuất đi kèm mức giá bán không đổi. Như vậy, Vios bản đặc biệt sẽ có giá 458-545 triệu đồng, Veloz Cross bản đặc biệt sẽ có giá 638-660 triệu đồng, Yaris Cross bản đặc biệt có giá 650-765 triệu đồng.
Về vận hành, Toyota Vios sử dụng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 106 mã lực, 140Nm đi kèm hộp số CVT hoặc số sàn. Toyota Veloz Cross sử dụng máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Đối với Yaris Cross, bản máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm; bản hybrid gồm máy xăng 1.5L và mô-tơ điện bổ sung thêm 79 mã lực.
Những chiếc Toyota phiên bản đặc biệt sẽ sớm có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng ngay trong tháng 9 này.
Đời sống và Pháp luật