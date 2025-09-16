Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM chi 150 tỉ đồng/năm khám miễn phí cho người cao tuổi: Không phân biệt thường trú hay tạm trú

16-09-2025 - 11:59 AM | Xã hội

TPHCM dành khoảng 150 tỉ mỗi năm khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho gần một triệu người trên 60 tuổi.

Không phân biệt thường trú hay tạm trú

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành kế hoạch mời mỗi người từ 60 tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú đi khám bệnh ít nhất một lần mỗi năm. Nội dung bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm cơ bản, tầm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, COPD, sa sút trí tuệ...

TP HCM dành khoảng 150 tỉ mỗi năm khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho gần một triệu người trên 60 tuổi

Kết quả khám bệnh được trả trong 24-48 giờ, kèm tư vấn điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật trên hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng, bảo đảm theo dõi liên tục và can thiệp sớm, giúp hạn chế biến chứng và giảm chi phí.

Ước tính, TP HCM sẽ phát hiện sớm khoảng 160.000 trường hợp tăng huyết áp và 91.000 trường hợp nghi ngờ đái tháo đường - tương đương lần lượt 15% và 8% người cao tuổi. Trên 95% ca phát hiện bệnh sẽ được đưa vào chương trình quản lý, theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế. Toàn bộ nhân viên y tế tham gia sẽ được tập huấn quy trình chuyên môn, đồng thời 100% dữ liệu khám, tầm soát được nhập đầy đủ và kịp thời trên hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng của thành phố.

Các địa phương sẽ lập danh sách, gửi giấy mời tận nhà và phối hợp cùng gia đình, hội đoàn, tình nguyện viên để vận động đi khám. Người già yếu, khó đi lại sẽ được hỗ trợ thăm khám tại nhà. Các bệnh viện, phòng khám công lập và tư nhân đủ điều kiện sẽ được huy động tham gia. Kinh phí chương trình do ngân sách thành phố bảo đảm, đồng thời huy động thêm các nguồn hợp pháp khác.

Phục vụ 1 triệu người cao tuổi mỗi năm

Trước đó, TP HCM đã thực chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ mà thí điểm từ 2023 và chính thức mở rộng toàn thành phố từ 2024 với kinh phí khoảng 150 tỉ đồng mỗi năm để phục vụ gần một triệu người cao tuổi. Sau hai năm, thành phố đã lập hồ sơ cho hơn 526.000 người từ 60 tuổi, phát hiện hơn 49.000 trường hợp tăng huyết áp (15%) và gần 26.400 trường hợp nghi ngờ đái tháo đường (8%).

TP HCM chi 150 tỉ đồng/năm khám miễn phí cho người cao tuổi: Không phân biệt thường trú hay tạm trú- Ảnh 2.

UBND TP HCM công bố kế hoạch mở rộng chương trình đến tất cả người từ 60 tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú, kể cả khu vực mới hợp nhất từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

Cuối tháng 8, UBND TP HCM công bố kế hoạch mở rộng chương trình đến tất cả người từ 60 tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú, kể cả khu vực mới hợp nhất từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Kinh phí triển khai cụ thể hiện chưa được ước tính.

Bà Nguyễn Thị Hằng, 65 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP HCM cho hay bà rất vui khi được khám sức khỏe miễn phí hằng năm. "Trước giờ tôi chưa từng đi khám tổng quát vì kinh tế khó khăn, khi được khám miễn phí, lại đủ xét nghiệm máu, siêu âm, X-quang, tôi rất mừng"- bà Hằng bày tỏ niềm vui.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế, trong khi nhiều địa phương chỉ tổ chức khám theo đợt hoặc tập trung một số chuyên khoa, TP HCM đưa hoạt động này thành chính sách thường niên, gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý điều trị lâu dài tại y tế cơ sở.

Theo Ngân Hà

Người lao động

