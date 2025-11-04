Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM: Công an bắt Bình "chà đồ nhôm"

04-11-2025 - 07:12 AM | Xã hội

Bình "chà đồ nhôm" tức "chôm đồ nhà" đã cải trang thành người buôn ve chai để trộm cắp tài sản.

Ngày 3-11, Công an phường Gò Vấp (TP HCM) đã bắt giữ Nguyễn Văn Bình để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

TP HCM: Công an bắt Bình "chà đồ nhôm"- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Bình và nơi thực hiện phạm tội.

Trước đó, 2 người dân đến Công an phường Gò Vấp trình báo bị trộm đột nhập vào nhà ở khu dân cư Cityland Park Hills lấy đi nhiều tài sản.

Vào cuộc truy xét, công an xác định Bình là người liên quan. Theo điều tra, Bình nổi lên với tiếng "chà đồ nhôm" - tức "chôm đồ nhà" nói theo tiếng lóng. Bình cũng sống lang thang, chuyên cải trang thành người buôn ve chai để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận hành vi trộm tài sản của mình. Trước đó, Bình cũng đã đột nhập 2 căn nhà rồi trộm tài sản, tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, Bình đã có 6 tiền án về các tội "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Cũng liên quan đến trộm cắp tài sản, ngày 11-10, một người đàn ông đến Công an phường Gò Vấp trình báo mình bị mất nhiều tài sản khi ngủ quên tại một tiệm internet trên đường Quang Trung.

Công an phường Gò Vấp nhanh chóng xác định Phan Bảo Trung là nghi can nên đưa về trụ sở làm rõ.

Trung được xác định nghiện game, có 5 tiền án hình sự. Tại cơ quan công an, dù quanh co chối tội, nhưng Trung phải cúi đầu nhận tội trước nhiều chứng cứ.

TP HCM: Công an bắt Bình "chà đồ nhôm"- Ảnh 2.

Phan Bảo Trung tại cơ quan công an.

Trung cho biết do không có công việc ổn định, sống lang thang nên thường vào các cơ sở kinh doanh internet để ngủ qua đêm. Ngày 10-10, Trung đến quán game trên đường Quang Trung. Đến 4 giờ 30 phút ngày 11-10 thì ra tay trộm tài sản của một người đàn ông.

Công an phường Gò Vấp sau đó thu hồi, tiến hành trao trả tài sản cho nạn nhân.

Theo Đông Hoa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TP.HCM: Chủ xe tiết lộ thêm thông tin bất ngờ

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TP.HCM: Chủ xe tiết lộ thêm thông tin bất ngờ Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm Nổi bật

Cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền nước ta có cường độ rất mạnh, gây mưa to đến rất to

Cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền nước ta có cường độ rất mạnh, gây mưa to đến rất to

06:56 , 04/11/2025
Bão có thể đổ bộ với kịch bản rất xấu

Bão có thể đổ bộ với kịch bản rất xấu

06:39 , 04/11/2025
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo 10.000 tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo 10.000 tỷ đồng

21:34 , 03/11/2025
Bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Tuyến

Bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Tuyến

21:34 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên