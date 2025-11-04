TP HCM: Công an bắt Bình "chà đồ nhôm"

Ngày 3-11, Công an phường Gò Vấp (TP HCM) đã bắt giữ Nguyễn Văn Bình để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Nguyễn Văn Bình và nơi thực hiện phạm tội.

Trước đó, 2 người dân đến Công an phường Gò Vấp trình báo bị trộm đột nhập vào nhà ở khu dân cư Cityland Park Hills lấy đi nhiều tài sản.

Vào cuộc truy xét, công an xác định Bình là người liên quan. Theo điều tra, Bình nổi lên với tiếng "chà đồ nhôm" - tức "chôm đồ nhà" nói theo tiếng lóng. Bình cũng sống lang thang, chuyên cải trang thành người buôn ve chai để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận hành vi trộm tài sản của mình. Trước đó, Bình cũng đã đột nhập 2 căn nhà rồi trộm tài sản, tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, Bình đã có 6 tiền án về các tội "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Cũng liên quan đến trộm cắp tài sản, ngày 11-10, một người đàn ông đến Công an phường Gò Vấp trình báo mình bị mất nhiều tài sản khi ngủ quên tại một tiệm internet trên đường Quang Trung.

Công an phường Gò Vấp nhanh chóng xác định Phan Bảo Trung là nghi can nên đưa về trụ sở làm rõ.

Trung được xác định nghiện game, có 5 tiền án hình sự. Tại cơ quan công an, dù quanh co chối tội, nhưng Trung phải cúi đầu nhận tội trước nhiều chứng cứ.

Phan Bảo Trung tại cơ quan công an.

Trung cho biết do không có công việc ổn định, sống lang thang nên thường vào các cơ sở kinh doanh internet để ngủ qua đêm. Ngày 10-10, Trung đến quán game trên đường Quang Trung. Đến 4 giờ 30 phút ngày 11-10 thì ra tay trộm tài sản của một người đàn ông.

Công an phường Gò Vấp sau đó thu hồi, tiến hành trao trả tài sản cho nạn nhân.