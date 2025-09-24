TP. Hồ Chí Minh đầu tư 10 tuyến đường sắt đến năm 2035

TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số dự án tuyến đường sắt đô thị theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội nhằm đáp ứng nhu cầu, tình hình thực tiễn phát triển sau hợp nhất. Trong đó, Thành phố muốn bổ sung danh mục dự án nhằm ưu tiên đầu tư 3 tuyến metro kết nối với khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Gồm: Tuyến số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TP. Hồ Chí Minh); tuyến số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh); và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, kết quả bước đầu vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết số 188 đã phát huy hiệu quả, công việc triển khai nhanh hơn, rút ngắn đáng kể thời gian, giảm thủ tục triển khai dự án so với trước đây.

Với việc áp dụng các cơ chế này, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung nguồn lực khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vào cuối năm nay. Thành phố cũng dự kiến khởi công 9 tuyến còn lại giai đoạn năm 2027 - 2028 và hoàn thành năm 2035.