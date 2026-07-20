TP Hồ Chí Minh đưa tiện ích Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số

Hồ sơ sức khỏe điện tử được FPT phối hợp Sở Y tế và Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí minh đưa lên ứng dụng Công dân số. Ảnh: FPT

Tiện ích được công bố tại "Lễ ra quân đợt cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2026" diễn ra ngày 16/7, khẳng định sự quyết tâm của thành phố trong việc ứng dụng tiện ích công nghệ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều có một hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ, liên tục và đồng hành suốt cuộc đời.



Trong 150 ngày tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe trên địa bàn nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, tăng cường tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đặc biệt, sau khi khám sức khỏe, mỗi người dân đều được cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Chỉ thị của UBND TP Hồ Chí Minh về phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, ngành y tế thành phố chính thức triển khai đợt cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Tại sự kiện, tính năng Hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử trên ứng dụng Công dân số TP Hồ Chí Minh do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh triển khai với sự đồng hành của Tập đoàn FPT cũng chính thức được công bố. Trong nhiều năm qua, xây dựng HSSK điện tử cho mỗi người dân luôn là mục tiêu trọng tâm của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ số hóa thông tin khám chữa bệnh, Hồ sơ sức khỏe điện tử được định hướng trở thành "bức tranh sức khỏe" toàn diện của mỗi cá nhân, phản ánh liên tục tình trạng sức khỏe trong suốt cuộc đời.

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số cho 14 triệu người dân. Ảnh: FPT

Thay vì lưu giữ các phiếu khám hay kết quả xét nghiệm rời rạc, người dân giờ đây có thể theo dõi toàn bộ dữ liệu sức khỏe trên một nền tảng duy nhất. Hồ sơ được hình thành từ dữ liệu khám sức khỏe cộng đồng và tiếp tục được cập nhật từ dữ liệu khám chữa bệnh điện tử tại các cơ sở y tế theo lộ trình triển khai của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh, giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe, đồng thời hỗ trợ bác sĩ tiếp cận tiền sử bệnh nhanh chóng, hạn chế các chỉ định trùng lặp.

Hồ sơ sức khỏe điện tử hiện hiển thị hai nhóm thông tin chính gồm (1) thông tin nền tảng (định danh, bảo hiểm y tế, tiền sử bệnh tật, dị ứng, tiêm chủng...) và (2) thông tin sức khỏe (các chỉ số thể lực, kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết luận và khuyến nghị của bác sĩ). Đối với người tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí của Thành phố, kết quả khám sẽ được đồng bộ lên hệ thống của Sở Y tế trong vòng 48 giờ và tự động cập nhật lên ứng dụng.

Giao diện Hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số trực quan, dễ theo dõi cho người dân. Ảnh: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Sau gần 2 tháng triển khai (25/5-15/7), toàn thành phố đã có hơn 550.000 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cho phép người dân tra cứu hồ sơ sức khỏe, theo dõi lịch sử khám bệnh và các chỉ số sức khỏe ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng Công dân số TP Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn tới, theo kế hoạch của TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng dữ liệu cho Hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số. Việc phát động chiến dịch 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân cùng với công bố Hồ sơ sức khỏe điện tử tiếp tục khẳng định định hướng lấy người dân làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số của Thành phố.