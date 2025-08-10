TP Hồ Chí Minh quyết tâm tăng trưởng kinh tế 10,3% trong những tháng cuối năm

Ảnh: Sở Du lịch

Nhiều lĩnh vực bứt phá

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Công Vinh cho biết, nền kinh tế thành phố đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, bất chấp những biến động và khó khăn chung.

Ngành công nghiệp tiếp tục hồi phục mạnh khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ 2024. Bình quân 7 tháng, IIP toàn ngành tăng 5,9%, trong đó bốn ngành công nghiệp trọng điểm tăng tới 11,1%, còn các ngành truyền thống như dệt may, sản xuất trang phục và sản phẩm da cũng đạt mức tăng 11,2%. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển mà thành phố đã triển khai trong thời gian qua.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Riêng tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 159.950 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 18.805 tỷ đồng, tăng 20,1%, và dịch vụ lữ hành đạt 5.986 tỷ đồng, tăng 32,8%. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.072.712 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ các chương trình kích cầu tiêu dùng cùng chính sách giảm thuế VAT xuống 8% áp dụng từ ngày 1/7.

Du lịch trở thành điểm sáng rõ nét với tổng thu tháng 7 đạt 22.368 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, ngành này mang về 140.305 tỷ đồng, tăng gần 30% và hoàn thành 54% kế hoạch năm. Lượng khách quốc tế đạt 4,55 triệu lượt, tăng 48%, còn khách nội địa đạt 21,72 triệu lượt, tăng 8,2%.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch tháng 7 đạt 7,7 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng lên 52,92 tỷ USD, tăng 7,15% so với cùng kỳ. Thành phố cũng ghi nhận thành tích nổi bật trong thu hút vốn FDI khi đạt 6,19 tỷ USD trong 7 tháng, tăng 45,6% so với năm ngoái, cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm địa phương giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả nhất. Tổng vốn đã giao và phân bổ chi tiết đạt 151.431,9 tỷ đồng, tương đương 127% mức Thủ tướng giao. Đến hết tháng 7, số vốn giải ngân đạt 47.577 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cũng sôi động với 31.052 doanh nghiệp mới thành lập, vốn đăng ký 162.942 tỷ đồng, cộng thêm vốn bổ sung 403.110 tỷ đồng, nâng tổng vốn đăng ký và bổ sung lên 566.052 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 7 tháng đạt 472.588 tỷ đồng, bằng 70,4% dự toán và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng tốc để hoàn thành mục tiêu 2025

Phát biểu tổng kết cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5% cả năm theo chỉ tiêu Chính phủ giao, GRDP của thành phố trong 5 tháng cuối năm phải đạt mức tăng tối thiểu từ 10,3% đến 10,5%. Ông khẳng định đây là nhiệm vụ mang tính "mệnh lệnh", đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Để hoàn thành mục tiêu này, cần phải khắc phục ngay những vấn đề đang còn tồn tại. Trong đó, yêu cầu cấp bách là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là động lực chủ chốt để thúc đẩy phát triển hạ tầng và kích thích các nguồn lực xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án trọng điểm vẫn gặp vướng mắc, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý tình trạng tồn đọng hồ sơ tại một số phường, xã mới thành lập do thiếu nhân sự chuyên môn ở các lĩnh vực như đất đai, môi trường, quản lý xây dựng… dẫn tới việc xử lý công việc còn lúng túng. Ông yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành chủ động rà soát, sắp xếp và điều động cán bộ phù hợp, đồng thời cử nhân sự xuống hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở để bảo đảm hồ sơ, thủ tục của người dân và doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất hơn, tháo gỡ rào cản cho sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW. Sự kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và các nhà đầu tư FDI sẽ được tăng cường, hướng tới hình thành những chuỗi cung ứng có khả năng cạnh tranh ở cả thị trường khu vực và toàn cầu.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thiện quy hoạch và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển giao thông vận tải để giảm ùn tắc, đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang khu dân cư ven kênh rạch. Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên sẽ được siết chặt, song song với các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện tiếp tục được xem là trụ cột để nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.