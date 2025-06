TP Thủ Đức công bố 9 phân khu quy hoạch mới

9 phân khu quy hoạch định hình tương lai đô thị TP Thủ Đức

09 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP Thủ Đức vừa được phê duyệt có tổng diện tích hàng chục ngàn ha, định hướng phát triển rõ ràng theo chức năng từng khu vực, gắn với các trụ cột chiến lược về kinh tế, xã hội, giáo dục và hạ tầng đô thị.

Phân khu 1 (1.807 ha, 332.500 dân) gồm Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần An Phú, An Khánh – được định hướng là trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm.

Phân khu 2 (2.042 ha, 270.000 dân) bao gồm Hiệp Bình Chánh, Trường Thọ và vùng lân cận – phát triển thành trung tâm đô thị mới Trường Thọ.

Phân khu 3 (2.468 ha, 440.000 dân) tập trung quanh Đại học Quốc gia TP HCM – hình thành khu đô thị giáo dục – nghiên cứu.

Phân khu 4 (2.945 ha, 280.000 dân) tại Long Bình và lân cận – định hướng thành công viên lịch sử – văn hóa dân tộc kết hợp du lịch sinh thái.

Phân khu 5 (3.425 ha, 210.000 dân) tại Long Phước và vùng kế cận – phát triển thành đô thị tri thức gắn với các viện, trường nghiên cứu.

Phân khu 6 (1.587 ha, 127.500 dân) gồm Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi... – được quy hoạch là trung tâm logistics và dịch vụ cảng của TP HCM.

Phân khu 7 (1.748 ha, 300.000 dân) chạy dọc cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, hướng đến mô hình đô thị hỗn hợp đa chức năng.

Phân khu 8 (1.195 ha, 248.000 dân) tập trung phát triển Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, kết hợp công viên đô thị và dịch vụ.

Phân khu 9 (2.222 ha, 345.000 dân) trải dài các trục giao thông lớn như Xa lộ Hà Nội, Vành đai 2 – 3, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển khu phức hợp dọc các tuyến giao thông công cộng.