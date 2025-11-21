TPBank – Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam 2025: Thành tựu xứng đáng cho hành trình vươn xa

Tăng trưởng bền bỉ, đón đầu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, TPBank giữ vững phong độ với kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 khả quan. Tổng tài sản của ngân hàng đã vượt mốc 450.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng trưởng hơn 22% so với cùng kỳ. Cùng với đó, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ đạt kết quả cao về quy mô và lợi nhuận, cơ cấu thu nhập của TPBank cũng chuyển dịch theo hướng lành mạnh và bền vững hơn. Thu nhập từ dịch vụ chiếm 21% trong tổng thu nhập hoạt động, khẳng định định hướng đúng đắn trong việc đa dạng hóa nguồn thu ngoài tín dụng.

Đi cùng tăng trưởng hiệu quả là một nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ. TPBank hiện duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,29% – cao gần gấp đôi so với quy định tối thiểu của NHNN (8%), cho thấy ngân hàng sở hữu "bộ đệm vốn" vững chắc để ứng phó trước các biến động thị trường. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, thuộc nhóm thấp nhất ngành, khẳng định chất lượng tín dụng ổn định và khả năng giám sát rủi ro hiệu quả.

Đặc biệt, TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ sớm quy định về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025, áp dụng các chuẩn mực Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn (SA), và đang triển khai lộ trình hướng đến phương pháp nâng cao (IRB). TPBank hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng toàn diện Basel III vào năm 2027.

"Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh" – TPBank ghi dấu trong cộng đồng người trẻ

Trong suốt hành trình phát triển, TPBank luôn đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Từ ứng dụng TPBank Mobile, LiveBank 24/7 cho tới nền tảng TPBank Biz dành cho doanh nghiệp, hệ sinh thái số của TPBank không ngừng được mở rộng và tối ưu. TPBank vinh dự nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) hai năm liên tiếp, khẳng định vị trí tiên phong trong hành trình hiện đại hóa ngành ngân hàng.

Đặc biệt, chiến dịch truyền thông "Em Xinh Say Hi" đã tạo nên cú hích mạnh mẽ trong việc lan tỏa thương hiệu ngân hàng số đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn phát sóng chương trình âm nhạc thực tế "Em Xinh Say Hi", lượng tải App TPBank tăng hơn 200%, có ngày vượt 120.000 lượt. Số thẻ tín dụng mở mới qua app tăng gấp 3 lần. Gần 1 tỷ lượt xem quảng cáo thương hiệu được ghi nhận, đưa thông điệp "App TPBank – Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh" trở nên gần gũi với người dùng.

Chỉ số tài chính khẳng định vị thế Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh việc tối ưu hiệu quả kinh doanh, TPBank không ngừng củng cố nội lực cho giai đoạn phát triển dài hạn. Tháng 10/2025, ngân hàng tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 1.320 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên hơn 27.740 tỷ đồng. Đồng thời, TPBank cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên 51%, hiện thực hóa chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính đa năng. Cam kết phát triển bền vững của TPBank còn được thể hiện qua việc ngân hàng nhiều năm liền nằm trong Top 20 ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Riêng năm 2024, TPBank đóng góp hơn 2.314 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước – xếp thứ 9 trong nhóm ngân hàng tư nhân, thể hiện rõ hiệu quả hoạt động và trách nhiệm xã hội nhất quán qua từng chặng đường phát triển.

Việc được TAB vinh danh "Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025" không chỉ là dấu mốc ghi nhận năng lực nội tại vượt trội mà còn khẳng định niềm tin của thị trường và khách hàng dành cho TPBank. Trong bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng vững mạnh toàn cầu do TAB Global công bố, TPBank là đại diện tiêu biểu đến từ Việt Nam, sánh vai cùng các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

Đại diện TAB nhận định danh hiệu "Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam" năm 2025 dành cho TPBank phản ánh kết quả tài chính vượt trội của ngân hàng, được thúc đẩy bởi các sáng kiến đổi mới số, giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm, cùng các quan hệ đối tác chiến lược mang lại cả nguồn lực tài chính lẫn năng lực vận hành. Tăng trưởng bảng cân đối kế toán, hiệu quả sinh lời cùng năng lực vốn và thanh khoản vững vàng chính là những nền tảng giúp TPBank được vinh danh.

Với TPBank, đây là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực đổi mới và phát triển không ngừng. "Chúng tôi tự hào khi TPBank trở thành một trong số ít những ngân hàng Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng toàn cầu năm nay. Danh hiệu này không chỉ là minh chứng cho năng lực tài chính, mà còn tiếp thêm động lực để TPBank kiên định với tầm nhìn dài hạn: Xây dựng một ngân hàng số dẫn đầu, phát triển bền vững và mang lại giá trị thật cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng", Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng chia sẻ.

Với nền tảng tài chính vững vàng, quản trị rủi ro tiên tiến, sức mạnh công nghệ vượt trội và tầm nhìn chiến lược rõ ràng, TPBank đang mạnh mẽ khẳng định vị thế tiên phong, xứng đáng với niềm tin của hàng triệu khách hàng và danh hiệu Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam.