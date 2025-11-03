TPBank tiên phong triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo trên tất các các kênh giao dịch

Trước làn sóng tội phạm công nghệ cao bùng phát mạnh tại Việt Nam với hàng nghìn vụ lừa đảo chuyển tiền mỗi năm, các ngân hàng đang chịu áp lực không nhỏ trong việc bảo vệ khách hàng khỏi rủi ro mất tiền qua tài khoản. Trong bối cảnh đó, TPBank chính thức trở thành ngân hàng tiên phong triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo đồng bộ trên toàn bộ các kênh giao dịch: App TPBank, TPBank Biz, các máy ATM/LiveBank và tại quầy. Giải pháp này giúp khách hàng kịp thời nhận diện các tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu bất thường, qua đó chủ động ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính ngay từ đầu giao dịch.

Tích hợp dữ liệu SIMO, gia cố lớp phòng vệ chủ động

Tính năng mới của TPBank hoạt động dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO (System for Intelligent Monitoring and Oversight) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai. SIMO là nền tảng trung tâm chia sẻ thông tin về các tài khoản nghi ngờ gian lận giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó TPBank đã kết nối trực tiếp với dữ liệu của Bộ công an – A05 để đa dạng hóa các nguồn cảnh báo.

TPBank cảnh báo gian lận lừa đảo.

Ngay khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu rủi ro, hệ thống TPBank sẽ tự động kích hoạt cơ chế cảnh báo hoặc chặn giao dịch, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Điều này góp phần cắt đứt chuỗi luân chuyển tiền phi pháp, đồng thời tăng khả năng ngăn chặn thiệt hại cho khách hàng.

Tự động cảnh báo theo cấp độ rủi ro, linh hoạt và minh bạch

Hệ thống cảnh báo rủi ro của TPBank được thiết kế vận hành hoàn toàn tự động và chỉ hiển thị khi phát sinh giao dịch có dấu hiệu bất thường. Cơ chế xử lý rủi ro được phân loại rõ ràng theo hai cấp độ nhằm đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả tối ưu.

Với các tài khoản thụ hưởng đang trong diện theo dõi hoặc có mức rủi ro thấp, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo trực tiếp trên giao diện giao dịch, khuyến nghị khách hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiếp tục. Trong trường hợp này, khách hàng vẫn có toàn quyền quyết định thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch.

Ngược lại, nếu hệ thống xác định tài khoản người nhận có liên quan đến hành vi gian lận hoặc nằm trong danh sách đã được xác minh là rủi ro cao, TPBank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch, đồng nghĩa với việc khách hàng không thể thực hiện chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Cách tiếp cận phân tầng này giúp bảo vệ chủ động cho người dùng mà không ảnh hưởng đến các giao dịch hợp pháp, đảm bảo sự cân bằng giữa an toàn và trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

TPBank gửi khuyến cáo đến người dùng khi phát hiện tài khoản người nhận có dấu hiệu bất thường.

Đồng bộ trên mọi kênh, chuẩn hóa trải nghiệm, bảo vệ toàn diện

Tính năng cảnh báo rủi ro được tích hợp đồng bộ trên tất cả các nền tảng giao dịch của TPBank. Khách hàng khi thực hiện lệnh chuyển tiền trên App TPBank, TPBank Biz hay các máy ATM/LiveBank sẽ được hệ thống thông báo trực tiếp nếu tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu đáng ngờ. Với giao dịch tại quầy, cảnh báo được gửi tới giao dịch viên để tư vấn trực tiếp cho khách hàng ngay tại thời điểm giao dịch.

Điểm nhấn quan trọng là tính năng được xây dựng theo hướng "ẩn – hiện thông minh", đảm bảo không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng thông thường, nhưng vẫn luôn sẵn sàng kích hoạt khi rủi ro xuất hiện.

Hướng đến một hệ sinh thái tài chính minh bạch và an toàn

Bằng việc tiên phong ứng dụng công nghệ SIMO trên diện rộng, TPBank thể hiện vai trò chủ động trong chiến lược phòng chống gian lận tài chính, đồng thời đóng góp vào nỗ lực xây dựng môi trường thanh toán an toàn, minh bạch cho toàn ngành.

Thống kê cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn vận hành thử nghiệm tại một số ngân hàng lớn, hệ thống cảnh báo SIMO đã giúp chặn hàng chục nghìn giao dịch nghi vấn, ngăn chặn tổn thất hàng trăm tỷ đồng cho người dùng. Việc TPBank triển khai trên toàn bộ kênh giao dịch cho thấy mức độ cam kết mạnh mẽ với an toàn tài chính cộng đồng.

Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội của TPBank trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng biến tướng phức tạp.



