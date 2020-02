TPBank tiếp tục được vinh danh là Ngân hàng số xuất sắc nhất do The Asian Banker trao tặng

Với mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, ngày 21/2, TPBank chính thức ghi thêm một dấu mốc quan trọng trên con đường đi tới mục tiêu khi đạt giải thưởng Best Digital Banking - Ngân hàng số xuất sắc nhất do The Asian Banker trao tặng.

Giải thưởng Best Digital Banking - Ngân hàng số xuất sắc nhất được xem xét và đánh giá với nhiều tiêu chí khắt khe: Chiến lược kỹ thuật số biến đổi với tầm nhìn dài hạn, hiệu suất trong hoạt động tài chính, sự cạnh tranh trong cơ sở hạ tầng công nghệ và lưu trữ dữ liệu, sự nhận định của khách hàng, so sánh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường ngân hàng đầy biến động. Với những nỗ lực không ngừng trong số hóa, TPBank là đơn vị duy nhất đạt giải thưởng này.

TPBank đã phát triển một hệ sinh thái với các sản phẩm và các kênh kết nối chặt chẽ với nhau, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng như LiveBank hoạt động 24/7 tại các địa điểm chiến lược như điểm tiếp xúc vật lý để phục vụ nhu cầu giao dịch tiền mặt và thực hiện KYC (know your customer – định danh khách hàng); Savy, MyGo, QuickPay để đáp ứng các nhu cầu cụ thể (tiết kiệm, mua hàng) của khách hàng trẻ và thu hút khách hàng mới; EBankX là cổng thông tin quản lý tài chính cho khách hàng hiện tại; trợ lý ảo T’Aio ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI và công nghệ máy học Machine Learning giải đáp các câu hỏi của khách hàng trên kênh online. Thêm vào đó, TPBank đưa tính năng nhận diện sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt, giọng nói) tại các kênh giao dịch (LiveBank, eBankX) và kênh hỗ trợ (Đường dây nóng) để ngăn chặn gian lận và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. TPBank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ blockchain vào nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế, giúp gia tăng sự an toàn, chính xác và có độ tin cậy cao. Cùng với đó, TPBank cũng đang triển khai các ứng dụng công nghệ mới như OpenAPI, Big Data vào một số lĩnh vực hoạt động ngân hàng, giúp nâng cao hiệu quả đáng kể.

Ông Mobasher Kazmi – Giám đốc nghiên cứu The Asian Banker chia sẻ: "TPBank đã thể hiện rõ vai trò của người tiên phong, thể hiện sự thông thạo đặc biệt trong việc chuyển đổi số. Tỉ lệ khách hàng tham gia các ứng dụng, các công nghệ số của TPBank là cao nhất trong hệ thống ngân hàng. Đây chính là lí do để TPBank trở thành đại diện thuyết phục nhất nhận giải thưởng này từ The Asian Banker."

Trong năm 2019, hệ thống ngân hàng số của TPBank ghi nhận những kết quả vượt bậc: 1,350 tỷ đồng doanh thu tiền gửi; 800 tỷ đồng trong số dư cuối kỳ, 500 nghìn thẻ mới được mở, 650 nghìn tài khoản mới được mở; ghi nhận 4,5 triệu lượt giao dịch. LiveBank vượt 200% KPI của thẻ và tài khoản mới được mở; Savy đạt 140% KPI của khách hàng mới; Thẻ trả trước vượt 100% KPI trong số dư. Tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh tổng hợp lên tới 13,000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: "Giải thưởng Best Digital Banking - Ngân hàng số xuất sắc nhất là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực số hóa mà TPBank mang lại cho cộng đồng và TPBank sẽ cố gắng đem đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới, đáp ứng và làm hài lòng hơn nữa ngày càng nhiều khách hàng"

The Asian Banker là tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của châu Á. Được thành lập năm 1996, The Asian Banker có trụ sở chính tại Singapore và văn phòng tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi năm The Asian Banker sẽ công bố bảng xếp hạng các tổ chức tài chính trong khu vực theo những tiêu chí chuyên biệt của ngành tài chính