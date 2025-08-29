TP.HCM chi 12.440 tỷ đồng mở đường nối xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3

Chiều 28/8, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên tuyến đường Vành đai 3.

Dự án có tổng vốn 12.440,9 tỷ đồng, đầu tư bằng vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ tháng 9/2025 đến năm 2029. Dự kiến công trình khởi công quý I/2027 sau khi thực hiện công tác đền bù giải tỏa.

TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 5,9 km, điểm đầu tại nút giao thông Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội, điểm cuối tại nút giao thông Gò Công - giao giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển, đi qua các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ xây dựng mới tuyến nối xa lộ Hà Nội với nút giao thông Gò Công với quy mô 2 đường song hành hai bên, tổng số 6 làn xe, chia làm 3 đoạn, nhằm kết nối Vành đai 3 và Vành đai 2.

Dự án đường nối xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3 được kỳ vọng giải tỏa nút thắt, giảm áp lực giao thông khu Đông TP.HCM. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Trong đó, đoạn 1 từ nút giao Trạm 2 đến đường Lê Văn Việt và đoạn 2 từ đường Lê Văn Việt đến cầu Gò Công rộng 107m. Đoạn 3 từ cầu Gò Công đến nút giao thông Gò Công rộng 120m, phù hợp mặt bằng của nút giao theo quy hoạch.

Tại nút giao Gò Công sẽ đầu tư dạng ngã tư với 4 tầng, kết hợp hầm chui trên nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đi qua phường Long Phước nối với cầu Đồng Nai 2.

Đầu tư cầu cạn trên Vành đai 3 với 4 làn xe để hoàn chỉnh theo quy hoạch và xây dựng các cầu vượt tại nút giao với đường Lê Văn Việt, cầu vượt tại nút giao với đường D1 và cầu vượt rạch Gò Công, cầu vượt rạch Trau Trảu.

Dự án được kỳ vọng giải tỏa nút thắt, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông TP.HCM, từng bước hoàn chỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2040 và tầm nhìn sau 2040 đã được phê duyệt của TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2).

Dự án có tổng mức đầu tư từ hơn 1.152 tỷ đồng được điều chỉnh thành hơn 3.563 tỷ đồng. Dự án từ nhóm B chuyển sang nhóm A, thời gian thực hiện được điều chỉnh từ 2019 - 2028, thay vì giai đoạn 2019 - 2021 như trước đây.



