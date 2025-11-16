TPHCM chọn nhà đầu tư của 2 khu đô thị rộng hơn 516 ha

UBND TPHCM vừa trình HĐND TPHCM danh mục các khu đất dự kiến tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2025 (đợt 2). Theo đó, trong 11 khu đất được các địa phương giới thiệu, chỉ còn 2 khu đất đủ điều kiện đưa vào danh mục đấu thầu là Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới) và Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình (phường Vũng Tàu).

Đây là 2 dự án có quy mô tổng cộng hơn 516 ha, được kỳ vọng tạo đột phá cho phát triển không gian đô thị của vùng trung tâm và ven biển. Việc xem xét các khu đất để đưa vào danh mục đấu thầu được UBND TPHCM đánh giá dựa trên nhiều điều kiện pháp lý và quy hoạch.

Hiện trạng Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Đối với Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, khu đất có quy mô gần 406 ha, gồm nhiều loại đất đan xen như đất dân cư, đất công trình sự nghiệp, kênh rạch và cả đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, có khoảng 18 ha là đất do cơ quan Nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, khu vực này đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng và cũng chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của địa phương. Do đó, khu đất chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Tuy nhiên theo quy định về lựa chọn nhà đầu tư, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đưa vào danh mục đấu thầu.

Khu đất này phù hợp với Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và nằm trong định hướng phát triển đô thị trung tâm theo Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của khu vực Bình Quới - Thanh Đa cũng đã được phê duyệt. Dù chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, việc phù hợp quy hoạch phân khu đã đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND TPHCM ban hành quyết định về duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa ở phường Bình Quới. Theo quyết định, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Bình Quới, TPHCM có giới hạn phía Đông, Tây Bắc và Bắc giáp sông Sài Gòn, phía Tây giáp Phường 27 cũ (nay thuộc một phần phường Bình Quới), phía Nam và Tây Nam giáp sông Sài Gòn.

Quy mô diện tích khoảng 549 ha, gồm ranh khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 424 ha (tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn, không tính phần diện tích mặt nước sông Sài Gòn) và khoảng 125 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn. Quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Dự án được định hướng phát triển thành khu trung tâm đô thị và công viên ngập nước, phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đan xen các công viên, vùng ngập nước với cảnh quan hấp dẫn.

Định hướng phát triển khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng và sử dụng đất hỗn hợp, tạo lập các vùng cảnh quan (cảnh quan sinh thái tự nhiên), các vùng chức năng hỗ trợ khác bao gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

Phạm vi của Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình.

Trong khi đó, Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình có diện tích hơn 110 ha, được hình thành từ hai phần đất khác nhau. Khoảng 49 ha là đất đã được Nhà nước thu hồi từ dự án Sao Mai - Bến Đình trước đây, phần còn lại hơn 44ha gồm đất công và đất của các hộ dân đang sử dụng. Các cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án cũ để tránh chồng lấn pháp lý với khu đất hiện nay.

Khu vực Cù Lao Bến Đình cũng đáp ứng toàn bộ yêu cầu về quy hoạch. Phần đất này nằm trong định hướng phát triển vùng đô thị hỗn hợp. Không chỉ phù hợp quy hoạch phân khu 1/2000, khu đất còn có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, xác định tính chất là khu đô thị hỗn hợp hiện đại, kết hợp nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng và đầy đủ hạ tầng xã hội, kỹ thuật.

Đối với 9 khu đất còn lại, cơ quan thẩm định cho biết, hồ sơ vẫn chưa làm rõ nguồn gốc đất, chưa đủ căn cứ xác định thuộc trường hợp phải đấu thầu theo Điều 126 Luật Đất đai và Điều 4 Nghị định 115/2024/NĐ-CP hoặc chưa đáp ứng các tiêu chí mà HĐND TPHCM đề ra tại Nghị quyết 45/2025. Những khu đất này sẽ tiếp tục được rà soát ở các đợt sau.