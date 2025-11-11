Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM chuyển lạnh, sắp đón đợt mưa lớn diện rộng

11-11-2025 - 11:28 AM | Sống

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM từ ngày 11/11 đến ngày 20/11, đêm và sáng sớm nhiều nơi có sương mù nhẹ, trời chuyển se lạnh, tập trung vào ngày 15 - 16/11 và từ ngày 19 - 20/11 trở đi. Riêng thời gian từ ngày 16 - 18/11, mưa dông gia tăng nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa có bản tin dự báo khí tượng tại TPHCM trong thời gian giữa tháng 11 (từ ngày 11/11 đến ngày 20/11).

Theo đó, về tình hình chung, cơn bão số 14 (Fung-Wong) hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và di chuyển theo hướng Đông Bắc ra ngoài Biển Đông, suy yếu dần, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Khả năng có 3 đợt tăng cường của áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) ở phía Bắc xảy ra vào các ngày 12-13/11, ngày 15-16/11 và đợt tăng cường mạnh hơn vào ngày 17-18/11.

Gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên các vùng biển phía Nam từ ngày 12/11. Từ ngày 16-18/11, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và tác động đến thời tiết khu vực. Đồng thời, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ có xu hướng lấn Tây từ ngày 14-15/11, nhiễu động gió Đông (gây mưa) hoạt động mạnh dần ở khu vực trong thời gian từ ngày 16-18/11.

TPHCM chuyển lạnh, sắp đón đợt mưa lớn diện rộng- Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiễu động gió Đông sẽ hoạt động mạnh dần ở khu vực TPHCM và gây mưa lớn diện rộng trong thời gian từ ngày 16-18/11. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM từ ngày 11/11 đến ngày 20/11 phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời chuyển se lạnh tập trung vào ngày 15-16/11 và từ ngày 19-20/11 trở đi. Riêng thời gian từ ngày 16-18/11 mưa dông gia tăng và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ trong thời gian từ ngày 16-18/11.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời gian từ ngày 16-18/11 có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn dông. Trong tuần giữa tháng 11, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần, phổ biến ở mức cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

“Thời tiết đang vào thời kỳ chuyển mùa, cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh kèm theo mưa dông gây tốc mái nhà, biển hiệu, gãy đổ cây cối có thể gây nguy hiểm cho người, thiệt hại về tài sản. Đề phòng mưa với cường suất lớn xảy ra trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ ở khu vực thành phố”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Mưa lớn, triều cường gây ngập nặng ở TPHCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 10 ngày đầu tháng 11 (từ 1 đến 10/11), mưa tại TPHCM xảy ra nhiều nơi với lượng nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to . Tổng lượng mưa của tuần hầu hết cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa 24 giờ cao nhất ghi nhận được 85.4 mm tại trạm Cát Lái, 84.1 mm tại trạm Nhà Bè, 82.1 mm tại trạm Tân Sơn Hòa.

Trong thời gian này có 2 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó, cơn bão số 13 (KALMAEGI) đi vào vào biển Đông từ sáng sớm ngày 5/11 và hoạt động đến ngày 7/11, bão di chuyển nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Bộ.

TPHCM chuyển lạnh, sắp đón đợt mưa lớn diện rộng- Ảnh 2.

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nặng ở đường Sinco (phường An Lạc, TPHCM) vào tối 8/11. Ảnh: Hữu Huy

Mưa lớn kết hợp triều cường Rằm tháng Chín Âm lịch đã gây ngập tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, chiều và tối ngày 8/11 cơn mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập cho khá nhiều khu vực tại TPHCM, trong đó khu vực phố đi bộ Bùi Viện, Cống Quỳnh và một số tuyến đường lân cận nước ngập sâu đến nửa bánh xe máy.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, dự báo nhiệt độ thấp nhất khiến nhiều người giật mình

Theo Hữu Huy

Tiền phong

