TPHCM đấu giá gần 3 triệu m2 đất

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM sẽ thực hiện đấu giá 8 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý.

Đáng chú ý, trong đợt đấu giá lần này có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đều nằm ở phường An Khánh với tổng diện tích hơn 138.600 m2. Các lô đất này thuộc nhiều chức năng khác nhau trong quy hoạch đô thị, gồm đất dịch vụ, thương mại và đất hỗn hợp nhà ở, dịch vụ.

Cụ thể, đất dịch vụ có lô 7-1 rộng khoảng 74.400 m2 và lô 1-12 rộng khoảng 32.000 m2. Lô 3-12 rộng hơn 10.000 m2 được quy hoạch đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ. Lô 3-8 rộng khoảng 8.500 m2 thuộc nhóm đất nhà ở theo quy hoạch. Lô 3-5 rộng hơn 6.400 m2 là đất hỗn hợp nhà ở, dịch vụ. Lô 3-9 rộng hơn 5.000 m2 được quy hoạch là đất hỗn hợp. Lô 7-17 rộng 1.500 m2 là đất dịch vụ. Lô 4-21 rộng 700 m2 thuộc nhóm đất thương mại dịch vụ.

Trước đó, vào ngày 10/12/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức bán đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức với mức cao nhất lên tới gần 2,5 tỷ đồng/m2, gấp 8,3 lần giá khởi điểm.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất 3-12, diện tích 10.059 m2 với giá 24.500 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô đất 3-9, diện tích 5.009 m2 với giá 5.026 tỷ đồng. Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8, có diện tích 8.500 m2 với mức 4.000 tỷ đồng. Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3-5, có diện tích 6.446 m2 với mức 3.820 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, cả 4 doanh nghiệp lần lượt có “tâm thư” xin bỏ cọc. Bốn doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất Thủ Thiêm trong phiên ngày 10/12/2021 mất cọc hơn 1.051 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Sheen Mega tiền đặt cọc hơn 203 tỷ đồng, Công ty CP Dream Republic mất cọc hơn 115 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng.

Chi tiết 8 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá.

Ngoài các lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM sẽ tổ chức thực hiện đấu giá 42 khu đất khác với tổng diện tích hơn 2,59 triệu m2. Các khu này nằm tại nhiều phường trung tâm và ở Bình Dương trước đây, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong số này, khu đất có diện tích lớn nhất là thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods tại phường Bến Cát (Bình Dương cũ) với diện tích 2,34 triệu m2 (hơn 234 ha). Khu đất này được quy hoạch đất ở nông thôn.

Tiếp đó là khu đất thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tại phường Phước Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với diện tích hơn 4 ha. Lô đất này đã được đấu giá 2 lần nhưng không thành, quy hoạch sử dụng đất thuộc nhóm đất y tế.

UBND TPHCM yêu cầu trong quá trình thực hiện, các cơ quan liên quan phải chủ động phối hợp đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, công khai, minh bạch, nhanh chóng xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp trên theo thẩm quyền để xem xét chỉ đạo.

Chi tiết 42 khu đất được TPHCM đưa ra đấu giá trong năm nay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao phối hợp với các sở, cơ quan và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá; lập thủ tục, tham mưu trình Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá, quyết định phê duyệt giá khởi điểm, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất…; ký hợp đồng cho thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất; ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng trúng đấu giá là tổ chức; chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá là tổ chức.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường (Phòng Kinh tế xã) nơi có khu đất tổ chức đấu giá phối hợp với các sở, cơ quan và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá; căn cứ hồ sơ do các đơn vị có liên quan hoặc người trúng đấu giá cung cấp, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá, quyết định phê duyệt giá khởi điểm, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất...; chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá là cá nhân.