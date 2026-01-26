TP.HCM giao THACO nghiên cứu tuyến Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm

Ngày 26/1, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính, giao Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Việc nghiên cứu thực hiện trong thời hạn 4 tháng, làm cơ sở xem xét phương án đầu tư, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu.

Văn bản của UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh, việc giao doanh nghiệp nghiên cứu chỉ mang tính chất cho phép khảo sát, đề xuất phương án, không đồng nghĩa với việc chấp thuận hình thức đầu tư, giao chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư hay cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu để triển khai dự án.

Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm nối từ trung tâm Quận 1 cũ với Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn.

Trường hợp báo cáo không được phê duyệt, không hoàn thành đúng thời hạn, hoặc TP.HCM quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức khác do yêu cầu thực tiễn, THACO phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện, và bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND TP.HCM yêu cầu THACO chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để bảo đảm nội dung nghiên cứu toàn diện, chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, tài chính và tổ chức thực hiện.

Phương án nghiên cứu phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển và các quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM đã được phê duyệt, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị theo quyết định hiện hành; đồng thời phối hợp, hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả nghiên cứu do doanh nghiệp thực hiện.

Các Sở Tài chính, Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan được giao phối hợp, hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu, bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng kết nối và vận hành hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm chỉ dài hơn 6 km nhưng được đánh giá là dự án đắt giá kết nối khu vực có mật độ hoạt động tài chính - thương mại cao bậc nhất cả nước.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư. Đồng thời tham mưu cập nhật dự án vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm là một trong nhiều dự án đang được TP.HCM đẩy nhanh các thủ tục để chuẩn bị khởi công. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Xây dựng ngày 16/1, lãnh đạo cho biết dự kiến, tuyến metro này sẽ khởi công vào dịp 30/4. Còn Metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ triển khai giữa năm 2026 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030, tạo trục kết nối chiến lược giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Cả 2 dự án này dự kiến đầu tư theo hình thức PPP.

Metro đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm là một phần của tuyến Metro số 2 TP.HCM, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 62km, kết nối từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Riêng đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2km, toàn bộ đi ngầm. Đoạn này bắt đầu từ ga Bến Thành, chạy dọc đường Hàm Nghi, xuyên sông Sài Gòn, sau đó tiếp tục theo trục Mai Chí Thọ để đến ga Thủ Thiêm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD.

Tại dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đang xây dựng, THACO cũng được giao là nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC.

Dù chỉ dài hơn 6km, nhưng tuyến metro này đi qua khu vực có mật độ hoạt động tài chính - thương mại cao bậc nhất cả nước, kết nối trực tiếp với Khu đô thị mới Thủ Thiêm - nơi được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ quốc tế của TP.HCM.

Trước đó, ngày 15/1, tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11,3 km đã được khởi công xây dựng. Dự án tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2030. THACO cũng được chọn làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC của dự án này.