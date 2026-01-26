Trốn thuế từ hành vi khai khống, mua bán hóa đơn, gây thất thu ngân sách: Đại diện cơ quan Thuế cảnh báo gì?

Bên cạnh đó, thông qua hóa đơn, chứng từ, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện truy vết nguồn gốc xuất xứ và xử phạt những hành vi vi phạm nếu có.

Đây là thông điệp được bà Lê Thị Mỹ Lệ - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế - Thuế TP.Đà Nẵng, chia sẻ tại tọa đàm “Mua sắm Tết an toàn: Nói không với hàng giả” do Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng thực hiện.

Về những vi phạm về thuế phổ biến tại các hành vi kinh doanh hàng giả, bà Lệ thông tin, hiện nay, theo Luật Quản lý Thuế, người nộp thuế có trách nhiệm phải kê khai trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ khai thuế và những nội dung mà đã nộp cho cơ quan Thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế thông qua việc kê khai thuế và thông qua hóa đơn, chứng từ trong hoạt động trong sản xuất kinh doanh.

Bà Lệ nhấn mạnh, thực tế, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc là những mặt hàng thông thường không có hóa đơn, chứng từ. Từ đó, xảy ra tình trạng mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, dẫn tới hành vi kê khai sai, tăng số thuế GTGT đầu vào, gây ra tình trạng gian lận trong việc hoàn thuế.

Đồng thời, việc khai khống, mua bán hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa dẫn đến hành vi trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

“Và từ đấy, chúng ta có thể thấy, việc vi phạm các hành vi trên sẽ được xử lý theo vi phạm về thuế, hóa đơn. Đồng thời, những hành vi có dấu hiệu mang tính tội phạm sẽ bị xử lý hình sự”, đại diện cơ quan Thuế nói.

Cũng tại tọa đàm, ông Phạm Trúc Lâm - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động - Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng đã thông tin về hành vi kinh doanh hàng giả trên thị trường.

Ông Lâm cho biết, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán, thị trường trong nước nói chung và địa bàn TP. Đà Nẵng nói riêng vẫn đang đối mặt với các hành vi vi phạm phổ biến trong hoạt động kinh doanh thương mại. Vấn đề này đã ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là hàng tiêu dùng, thực phẩm và mỹ phẩm. Các hành vi vi phạm được phát hiện tập trung chủ yếu vào: hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng lậu, hàng hóa không bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ; hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh trên môi trường TMĐT; vi phạm về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và các hành vi liên quan đến gian lận thương mại, thông tin không minh bạch.