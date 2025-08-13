TP.HCM khởi công dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

Ngày 13/8, TP.HCM khởi công dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi (Quận 8 cũ) dài hơn 4,3 km, đi qua các phường Chánh Hưng và Phú Định. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2028, tạo diện mạo mới cho khu vực ven kênh .

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường.

Dự án gồm nhiều hạng mục lớn như xây dựng toàn bộ bờ kè dài 4,3 km, nạo vét một phần lòng kênh phía bắc và nâng cấp hai tuyến đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy với mặt đường rộng 20m. Song song đó, thành phố sẽ mở mới tuyến Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y, xây dựng cầu Hiệp Ân 2, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và bến thủy nội địa phục vụ du lịch.

Việc thi công sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.605 hộ dân, tổ chức với diện tích thu hồi hơn 5,85 ha. Đến nay, gần 1.300 trường hợp đã chấp thuận phương án bồi thường, trong đó khoảng 400 hộ bàn giao mặt bằng; phần còn lại đang được địa phương đẩy nhanh tiến độ giải tỏa để bàn giao cho nhà thầu.

Kênh Đôi TP.HCM nhìn từ trên cao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, đây là một phần trong kế hoạch di dời nhà lụp xụp ven kênh rạch , nhằm cải thiện đời sống người dân, tạo cảnh quan “trên bến dưới thuyền” và tăng kết nối giao thông, phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Bùi Xuân Cường cho biết, kênh Đôi là tuyến thủy quan trọng, có giá trị lịch sử và văn hóa nhưng nhiều năm qua bị ô nhiễm, hạ tầng xuống cấp. Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường.

TP.HCM hiện còn gần 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, trong đó (Quận 8 trước đây) là nơi tập trung nhiều nhất. Thành phố đã phê duyệt đề án chỉnh trang đô thị , di dời gần 15.000 hộ dân ven kênh, kết hợp xây dựng khu tái định cư, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, đồng thời nạo vét và kè bờ khoảng 36,5 km kênh rạch, phát triển mảng xanh và không gian công cộng.