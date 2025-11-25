TPHCM kiểm tra dự án bất động sản tăng giá bất thường

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến chủ đầu tư, sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, TPHCM đặc biệt chú trọng kiểm tra pháp lý, điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh và mức độ công khai thông tin của các dự án bất động sản có dấu hiệu tăng giá bất thường thời gian qua, không để phát sinh tình trạng trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng được yêu cầu công khai minh bạch thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bao gồm dự án đủ điều kiện mở bán, tiến độ xây dựng, pháp lý, nhất là các dự án nhà ở xã hội.

Để tăng nguồn cung và giảm giá nhà ở, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ nhân sự để tránh ùn tắc hồ sơ đất đai, quy hoạch, xây dựng và đầu tư. Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội và phối hợp Bộ Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường.

Theo UBND TPHCM, bộ máy chính quyền hai cấp đã ổn định, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các giải pháp và yêu cầu người đứng đầu từng cơ quan chịu trách nhiệm nếu chậm trễ thủ tục hoặc kéo dài vướng mắc pháp lý dự án.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, sở đã phối hợp UBND cấp xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện 13.930 lượt kiểm tra. Qua đó, ghi nhận 130 trường hợp vi phạm, bao gồm 45 trường hợp sai phép, 46 trường hợp không phép và 39 trường hợp vi phạm khác.

Đối với các trường hợp trên, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành 52 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu số tiền tương đương 5,77 tỷ đồng. Đồng thời, sở đã tham mưu UBND TPHCM ban hành 5 quyết định xử phạt với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Đề nghị UBND cấp xã, phường xử lý 87 trường hợp.

Trước đó, TPHCM đã phân cấp cho Sở Xây dựng, các đơn vị, UBND cấp xã xử lý về vấn đề xây dựng không phép, sai phép.