TPHCM ra 'tối hậu thư' cho dự án nút giao An Phú

22-08-2025 - 08:32 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trước nguy cơ chậm tiến độ, có thể kéo dài đến cuối năm 2026, UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư dự án nút giao An Phú phải hoàn thành, đưa công trình vào khai thác trước ngày 31/12 năm nay theo đúng kế hoạch, kiên quyết không để trễ hẹn.

Ngày 21/8, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án nút giao An Phú .

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Ban Giao thông kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà thầu, siết chặt quản lý hợp đồng và áp dụng chế tài với những nhà thầu thi công ì ạch, yếu kém. Thực hiện các biện pháp điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, đánh giá năng lực, cập nhật thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng… và báo cáo gửi UBND TPHCM và Sở Xây dựng trước ngày 25/8.

UBND TPHCM cũng yêu cầu chủ đầu tư tăng cường quản lý tiến độ thi công tại công trường; yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại hiện trường nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

TPHCM ra 'tối hậu thư' cho dự án nút giao An Phú- Ảnh 1.

Một phần dự án nút giao An Phú kết nối vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ban Giao thông cũng được giao yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân lực; mở rộng mũi thi công, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù đắp tiến độ đã chậm và xây dựng chi tiết tiến độ thi công hạng mục còn lại; tập trung hoàn thành các hạng mục, khối lượng công việc đã cam kết trong hợp đồng, bảo đảm tiến độ chung theo kế hoạch; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ đầu tư nếu vi phạm cam kết hợp đồng. Công việc này phải báo cáo UBND TPHCM, Sở Xây dựng trước ngày 25/8/2025 để làm cơ sở quản lý, điều hành dự án.

Giám đốc Ban Giao thông TPHCM được giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hoàn thành, đưa công trình vào khai thác trước ngày 31/12 năm nay theo đúng Nghị quyết số 11 ngày 22/4/2021 của HĐND TPHCM.

Giám đốc Ban Giao thông sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu công trình tiếp tục chậm trễ.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Công an TPHCM phối hợp điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; Sở Tài chính khẩn trương giải quyết vướng mắc về mặt bằng khu đất hơn 22.000m2 tại phường An Phú , báo cáo UBND TPHCM trước ngày 26/8.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

