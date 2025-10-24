Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM sẽ chi 2.138 tỷ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, người già

24-10-2025 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TPHCM đề nghị quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh tiếp tục duy trì chính sách cao nhất hiện hành và nâng lên mức hỗ trợ đối với học sinh vì đây là lực lượng lao động trong thời gian tới và tương lai của đất nước.

Ngày 23/10, UBND TPHCM có tờ trình gửi Thường trực HĐND TPHCM về việc đăng ký xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo UBND TPHCM, trước khi sáp nhập 3 địa phương, TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có các chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi khác nhau. Trong đó, TPHCM chưa có quy định mức hỗ trợ đóng BHYT riêng cho người cao tuổi và học sinh.

Nguyên tắc xây dựng chính sách mới trên cơ sở kế thừa những chính sách hiện hành của các địa phương trước sáp nhập. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách cần có lộ trình và phù hợp với cân đối nguồn ngân sách của thành phố, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện sáp nhập hiện nay.

TPHCM sẽ chi 2.138 tỷ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, người già- Ảnh 1.

TPHCM dự kiến hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với học sinh.

Theo đó, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với học sinh (bao gồm mức tối thiểu 50% chính sách của Trung ương và 50% chính sách của địa phương).

Đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Dự kiến, có 676.342 người cao tuổi và 2,031 triệu học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM nằm trong diện được hỗ trợ của chính sách.

UBND TPHCM ước tính số kinh phí thực hiện chính sách này năm 2026 là 2.138 tỷ đồng.

UBND TPHCM đánh giá, chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh; công bằng, bình đẳng trong thụ hưởng quyền lợi an sinh xã hội của người dân giữa các khu vực; góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền sau sáp nhập…

Đây được xem là chính sách có giá trị nhân văn sâu sắc, nhằm đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Việc cân đối một phần ngân sách TPHCM để hỗ trợ đóng BHYT cho hai nhóm đối tượng này là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định, có tác động xã hội tích cực và bền vững.

Theo Ngô Tùng

Tiền Phong

