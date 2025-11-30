Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: Tạm giữ người nhặt được thẻ tín dụng rồi lấy đi mua điện thoại

30-11-2025 - 11:03 AM | Tài chính - ngân hàng

TPHCM: Tạm giữ người nhặt được thẻ tín dụng rồi lấy đi mua điện thoại

Sau khi nhặt được thẻ tín dụng, Bùi Thị Thanh Thúy đã dùng để mua điện thoại.

Ngày 30-11, Công an phường Tân Hưng, TPHCM đã tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy, 28 tuổi, quê tỉnh Gia Lai về hành vi trộm cắp tài sản.

TPHCM: Tạm giữ người nhặt được thẻ tín dụng rồi lấy đi mua điện thoại- Ảnh 1.

Bùi Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, chiều 25-11, chị Cao Thị Hồng đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị mất thẻ tín dụng. Qua kiểm tra từ ngân hàng, chị phát hiện bị ai đó sử dụng tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thị Thập vào ngày 5-11 với số tiền hơn 27 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, qua rà soát, trích xuất nhiều camera, cơ quan công an xác định Thuý là người liên quan nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuý cho biết trước đó nhặt được một thẻ tín dụng, và dùng thẻ này để mua điện thoại và tai nghe. Sau đó điện thoại được Thuý bán lại cho một cửa hàng khác với số tiền 24 triệu đồng.

TPHCM: Tạm giữ người nhặt được thẻ tín dụng rồi lấy đi mua điện thoại- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng mời Thuý về trụ sở làm việc.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân cần bảo quản thẻ, hạn chế cho mượn hoặc để lộ thông tin, đồng thời theo dõi biến động tài khoản để kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước đó, đại diện Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết đã tạm giữ một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 25-11, chị Cao Ngọc Bảo Anh, 18 tuổi, sống ở chung cư Docklands, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ đến Công an địa phương cho biết mình bị mất máy tính hiệu Dell ở trước chung cư Docklands.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Tân Mỹ phối hợp Công an TPHCM bắt giữ nghi phạm chỉ trong vòng 2 giờ.


Theo Anh Vũ

Người lao động

