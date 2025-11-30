Bắc Ninh: Người phụ nữ đến ngân hàng yêu cầu rút trước hạn toàn bộ 2 sổ tiết kiệm, nhân viên LPBank thấy bất thường lập tức báo công an và được khen thưởng

Giao dịch viên ngân hàng LPBank nhận bằng khen từ lãnh đạo và công an xã Lục Nam (Bắc Ninh) (Ảnh: LPBank)

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, giao dịch viên nhận thấy khách hàng có biểu hiện tâm lý bất thường, lo lắng, liên tục nghe điện thoại và giục nhân viên thực hiện lệnh chuyển tiền gấp cho một tài khoản lạ.

Qua trao đổi nghiệp vụ và nắm bắt tâm lý, nhân viên ngân hàng xác định khách hàng đang bị các đối tượng tự xưng là công an thao túng, đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

Ngay lập tức, giao dịch viên đã khéo léo trì hoãn giao dịch, trấn an khách hàng, đồng thời bí mật liên hệ với Công an xã Lục Nam. Nhờ sự can thiệp kịp thời của ngân hàng và lực lượng chức năng, khách hàng đã bừng tỉnh, dừng việc chuyển tiền, bảo toàn được số tài sản lớn tích cóp cả đời.

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, UBND xã Lục Nam đã trao tặng Giấy khen cho tập thể và cán bộ nhân viên PGD LPBank vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Qua các vụ việc trên, ngân hàng và cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra khuyến cáo đặc biệt tới người dân: Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát không bao giờ làm việc qua điện thoại để yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nhằm mục đích xác minh hay điều tra.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ bình tĩnh khi nhận các cuộc gọi đe dọa và tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ. Khi có nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất hoặc nhân viên ngân hàng để được hỗ trợ.