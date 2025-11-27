Nghệ An: Công an xã kịp thời ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng

Cơ quan công an giải thích cặp vợ chồng lớn tuổi bị lừa đảo đến rút 80 triệu đồng.

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Nhận thấy nguy cơ gia tăng, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng.

Cụ thể, ngày 24/11/2025, Công an xã Đại Đồng nhận được tin báo từ nhân viên Viettel Store về trường hợp một cặp vợ chồng lớn tuổi đến rút 80 triệu đồng để chuyển vào tài khoản với lý do "gửi cho con gái".

Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, cửa hàng đã báo Công an xã Đại Đồng. Qua xác minh, lực lượng công an xác định người vợ bị đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện thông báo hồ sơ của bà bị sai lệch, thông tin cá nhân "bị rò rỉ".

Các đối tượng đã yêu cầu người phụ nữ này rút toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản "an toàn". Chúng còn dặn bà rằng khi giao dịch phải nói "chuyển cho con gái" để tránh bị phát hiện.

Bằng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ để nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, Công an xã Đại Đồng đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ việc trước khi thiệt hại xảy ra, góp phần bảo vệ tài sản của người dân.

Công an xã Đại Đồng đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn các vụ việc lừa đảo qua mạng.

Cũng tại xã này, trước đó, một vụ lừa đảo trên mạng khác cũng đã diễn ra vào ngày 5/11/2025. Vào thời gian trên, bà P. trú tại xã Đại Đồng đến tại Ngân hàng Agribank Thanh Chương rút gần 1 tỷ đồng để chuyển vào một tài khoản khác. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng lập tức thông báo cho Công an xã.

Quá trình làm việc ban đầu, bà P. có biểu hiện lo sợ, cố giấu sự thật bằng lý do "rút tiền cho con sửa cửa hàng". Sau khi được giải thích, thuyết phục, bà mới trình bày rõ sự việc bị liên tục nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, nói bà liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật.

Các đối tượng tạo áp lực mạnh bằng cách dựng chuyện thông tin cá nhân của bà đã bị "bán với giá 200 triệu đồng", đồng thời yêu cầu bà rút toàn bộ tiền gửi chuyển vào tài khoản tại ngân hàng MSB do chúng cung cấp, ở trong phòng kín và mua điện thoại, sim mới để liên lạc.

Qua vụ việc, cơ quan công an khẳng định lực lượng chức năng không bao giờ gọi video, không làm việc qua điện thoại và càng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mọi cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu "xác minh", "bảo mật", "phong tỏa tài khoản" đều là thủ đoạn lừa đảo.

Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Khi gặp các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, đây là điều kẻ lừa đảo sợ nhất và đến ngay Công an xã gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, tránh để tội phạm lợi dụng gây thiệt hại.