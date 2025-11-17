Vì sao sinh trắc học khuôn mặt, OTP, mật khẩu vẫn không đủ để chặn lừa đảo?

Trong vài năm gần đây, gian lận tài chính phát triển nhanh đến mức các lớp bảo mật truyền thống gần như không theo kịp. Những hình thức xác thực quen thuộc như mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt vốn được xem là “lá chắn” chủ lực cho tài khoản ngân hàng, nhưng hiện tại đã bộc lộ những lỗ hổng khó chối bỏ. Sự phổ biến của tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị, lừa đảo qua mạng xã hội, giả mạo nhân viên ngân hàng hay can thiệp từ xa khiến việc chỉ xác minh danh tính tại một thời điểm duy nhất không còn đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo về xu hướng Fintech và thanh toán năm 2025 của Juniper Research, vấn đề lớn nhất là mô hình xác thực “một lần rồi thôi”. Khi người dùng hoàn tất đăng nhập bằng khuôn mặt, mật khẩu hay mã OTP, toàn bộ hoạt động sau đó được hệ thống mặc nhiên xem là hợp lệ. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ có thể khiến nạn nhân thao tác theo ý chúng, hoặc chiếm quyền sử dụng thiết bị để thực hiện giao dịch, mô hình này trở nên lỗi thời và dễ bị khai thác.

Chính khoảng trống đó đã thúc đẩy sự nổi lên của sinh trắc học hành vi – phương thức xác thực không dựa vào đặc điểm sinh học cố định mà dựa trên cách người dùng tương tác hằng ngày với thiết bị. Mỗi cá nhân đều có một “dấu vân tay hành vi” riêng: tốc độ gõ, độ mạnh yếu khi chạm, cách vuốt màn hình, nhịp di chuyển của con trỏ, thời gian phản hồi trong từng thao tác. Những yếu tố này rất khó bị sao chép, ngay cả khi kẻ gian đang cầm thiết bị hoặc có được toàn bộ thông tin đăng nhập.

Khi áp dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống sẽ xây dựng hồ sơ hành vi đặc thù cho từng người và theo dõi liên tục trong suốt phiên làm việc. Nếu có dấu hiệu bất thường, ví dụ thao tác thiếu tự nhiên, tốc độ gõ khác biệt, mô hình chạm màn hình lạ, hệ thống sẽ cảnh báo hoặc ngay lập tức yêu cầu xác thực bổ sung. Điều quan trọng là toàn bộ quá trình này diễn ra hoàn toàn thụ động, không gây phiền hà cho người dùng và không làm gián đoạn trải nghiệm.

Trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng số phát triển mạnh, yêu cầu về bảo mật và trải nghiệm phải song hành. Người dùng ngày nay mong muốn giao dịch nhanh, mượt, không rườm rà, nhưng đồng thời cũng cần sự an toàn tuyệt đối. Sinh trắc học hành vi giúp đảm bảo cả hai yếu tố: lớp phòng vệ được duy trì liên tục mà không tạo thêm “bài kiểm tra” nào cho khách hàng.

Dù vậy, công nghệ này không nhằm thay thế hoàn toàn các phương thức xác thực truyền thống. Nó đóng vai trò như một lớp bảo mật bổ sung trong hệ sinh thái an ninh đa tầng. Mật khẩu, sinh trắc học tĩnh, thiết bị đáng tin cậy hay OTP vẫn cần thiết, nhưng giờ đây không còn là “tấm khiên duy nhất”. Sự kết hợp giữa xác thực theo điểm (static) và giám sát theo hành vi (dynamic) mới là hướng đi phù hợp để chống lại các hình thức gian lận ngày càng biến hóa.

Khi giao dịch tài chính tiếp tục chuyển dần lên môi trường số và tội phạm công nghệ luôn thay đổi chiến thuật, việc chỉ dựa vào các phương thức xác thực truyền thống rõ ràng là không đủ. Sinh trắc học hành vi đang trở thành chuẩn mực mới cho ngành tài chính, mang lại khả năng phát hiện gian lận theo thời gian thực và bảo vệ người dùng ngay trong từng cú chạm nhỏ nhất. Đây không chỉ là xu hướng, mà là bước tiến tất yếu trong cuộc đua bảo mật hiện đại.



