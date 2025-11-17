Xổ số miền Nam: Người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng, nhận hết qua chuyển khoản

Sáng 17-11, thông tin từ tiệm vàng Kim Vân ở xã Phước Hải, TP HCM cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 840922) 3 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 16-11.

Tiệm vàng Kim Vân ở TPHCM là nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang. Ảnh: Tiệm vàng Kim Vân

Giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại xã TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân, TP HCM.

Đối với vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 16-11, giải an ủi tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng là 3 đại lý vé số Phước Danh, Phúc Vinh và Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, đại lý vé số Duy còn đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải an ủi vé số Kiên Giang và giải 3 vé số Đà Lạt.

Đối với vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 14-11, chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 530705) 28 tỉ đổng là một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp.

Đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long là nơi tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi. Ảnh: ĐLVS Duy

Đại lý vé số Phước Danh đổi thưởng tổng cộng 850 triệu đồng cho khách hàng trúng giải an ủi vé số Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. "Khách hàng nhận chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng giải đặc biệt" – đại diện đại lý vé số Hồng Tươi thông tin.

Chủ nhân trúng 28 tỉ đồng vé số Hậu Giang đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Hồng Tươi

Đại lý vé số Phú Vinh tiếp tục đổi thưởng giải an ủi. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Trong khi đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 231890) là một khách hàng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Tân Mỹ, TP HCM.

Đại lý vé số Đại Phát đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt 6 tờ vé số Vĩnh Long

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.