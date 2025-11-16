Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất thẻ tín dụng tăng mạnh, cao nhất lên 22%/năm

16-11-2025 - 18:50 PM | Smart Money

Nhiều ngân hàng vừa đồng loạt thông báo tăng lãi suất các hạng thẻ tín dụng, mức cao nhất lên đến 22%/năm.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo từ ngày 20/11, Vietcombank sẽ điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Đối với thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất thẻ tín dụng hạng chuẩn tăng từ 18%/năm lên 22%/năm; hạng vàng tăng từ 17%/năm lên 21%/năm.

Các hạng thẻ Platinum/Word và thẻ hạng Signature/Infinite lần lượt tăng từ 15% lên 19,5%/năm và 18%/năm.

Vietcombank sẽ điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng quốc tế từ ngày 20/11.

Vietcombank cho biết phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế sẽ tiếp tục được duy trì ổn định, tùy theo phân khúc và hạng thẻ.

Đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietcombank áp dụng cùng mức điều chỉnh cho thẻ tín dụng Platinum, nâng lãi suất từ 15%/năm lên 19,5%/năm.

Từ ngày 21/11, BIDV cũng sẽ điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân.

Mức lãi suất của thẻ tín dụng BIDV hạng chuẩn tăng từ 18% lên 22% kể từ ngày 21/11.

Cụ thể, lãi suất ở hạng thẻ chuẩn tăng từ 18% lên mức 22%/năm; hạng thẻ Platinum/World/Ultimate tăng từ 16,5 - 20% lên 20%/năm; hạng thẻ Signature/Infinite từ 16,5% lên 18%/năm, còn loại thẻ BIDVVISA Easy từ 11,5% lên 12%/năm.

Trước đó, từ ngày 10/11, VietinBank cũng đã điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, lãi suất điều chỉnh từ 18,5%/năm lên 22%/năm.

Với việc mức lãi suất thẻ tín dụng đang tăng cao thì việc thanh toán dư nợ đúng hạn trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu khách hàng chậm thanh toán, khoản nợ sẽ nhanh chóng tăng lên do lãi suất và phí phạt, khiến tổng số tiền phải trả lớn hơn nhiều so với dự kiến.

Để tránh phát sinh chi phí không cần thiết và bảo vệ điểm tín dụng, người dùng cần kiểm tra kỳ hạn thanh toán và thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng thời gian.

Bên cạnh đó, việc thanh toán số tiền tối thiểu mỗi kỳ sao kê sẽ khiến tổng dư nợ tiếp tục bị tính lãi suất cao, dẫn đến số tiền phải trả ngày càng phình to theo thời gian. Ví dụ nếu chủ thẻ có dư nợ 10 triệu đồng đồng và chỉ thanh toán tối thiểu khoảng 5%, tức 500.000 đồng, lãi suất vẫn sẽ tiếp tục tính trên con số 10 triệu đồng dư nợ.

