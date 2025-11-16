Công an, ngân hàng ngăn chặn hàng loạt vụ chuyển tiền lừa đảo: Tội phạm tìm cách "đánh lạc hướng"

Thời gian gần đây, lực lượng Công an phối hợp cùng các ngân hàng liên tục phát hiện và chặn đứng nhiều giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, kịp thời bảo vệ tài sản cho người dân. Trước các biện pháp xác thực và cảnh báo ngày càng chặt chẽ, tội phạm mạng đang tìm cách biến tướng thủ đoạn, tập trung vào việc thao túng tâm lý và hướng dẫn nạn nhân đánh lạc hướng nhân viên ngân hàng.

Điển hình là trường hợp bà V.T.T.P. (63 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), liên tục nhận được các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là công an, vu cáo bà liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền với "số tiền nghi vấn" 136 triệu đồng. Để tăng sức ép, các đối tượng còn dàn dựng bối cảnh cơ quan điều tra đang làm việc và thực hiện cuộc gọi video nhằm đe dọa tinh thần.

Chúng yêu cầu bà P. phải ra ngân hàng "gửi tiền xác minh", đồng thời tuyệt đối không được tiết lộ nội dung với bất kỳ ai. Đáng chú ý, chúng liên tục nhắc bà khi đến ngân hàng không được trò chuyện nhiều với nhân viên và phải ghi nội dung chuyển khoản là "chuyển tiền đám cưới" để tránh bị nghi ngờ. Do bị đe dọa và thao túng tâm lý, bà P. đã chuẩn bị 136 triệu đồng và suýt chuyển theo hướng dẫn. Rất may, Công an phường Đạo Thạnh đã kịp thời trấn an, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn giao dịch.

Mới đây nhất, ông L.V.T. (SN 1969, trú tại bản Boong Xanh, tỉnh Sơn La) cũng gặp tình huống tương tự. Ông liên tục bị các đối tượng gọi điện mạo danh cơ quan Công an, dựng chuyện rằng tài khoản của ông liên quan đến vụ "lừa đảo 1,6 tỷ đồng". Chúng yêu cầu ông chuyển gấp 100 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp và hướng dẫn ghi nội dung "chuyển tiền cho con dâu" để qua mặt ngân hàng.

Khi ông T. đến ngân hàng thực hiện giao dịch, cán bộ ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời khuyến cáo ông đến trình báo Công an xã. Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, trấn an và giúp nạn nhân dừng giao dịch trước khi quá muộn.

Từ các vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng Công an, Tòa án, Viện kiểm sát; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.