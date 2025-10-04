TPHCM tăng tốc giải ngân với các dự án hạ tầng trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ

Năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TPHCM) được giao lượng vốn lớn nhất (hơn 22.650 tỷ đồng), tập trung cho các dự án cao tốc, vành đai.

Đối với dự án thành phần (DATP) 5 Xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi được bố trí hơn 1.500 tỷ đồng. DATP 6 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 TPHCM được bố trí gần 3.000 tỷ đồng.

Đối với DATP 1 Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) được bố trí 8.000 tỷ đồng.

DATP 1 Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn có mức vốn kế hoạch năm 2025 là 6.000 tỷ đồng.

Nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Ông Trần Hùng Việt - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TPHCM) cho biết, kết quả giải ngân những tháng đầu năm chưa đạt kỳ vọng do khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khan hiếm vật liệu đắp nền… Một số vướng mắc đang dần được tháo gỡ, tình hình giải ngân các dự án trên sẽ khởi sắc, tăng tốc trong các tháng tới.

Về nguồn cung cát, dự kiến được cung cấp thêm từ 16 mỏ tại 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp (cũ). Về đá xây dựng, được bổ sung từ 9 mỏ tại khu vực Đồng Nai và Bình Dương (cũ).

“Một số khó khăn căn bản đã được tháo gỡ, vấn đề còn lại trong năm nay là chủ đầu tư và các nhà thầu làm tốt hơn khâu tổ chức thi công để tiến độ các dự án giao thông trọng điểm nhanh hơn, qua đó tình hình giải ngân sẽ khởi sắc”, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TPHCM) cho hay.

Công trường đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ).

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, tại các dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3 TPHCM , cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, bất kể nắng nóng, hay mưa lớn, công nhân vẫn miệt mài thi công. Đại diện một nhà thầu dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) cho biết, họ đã tăng ca, tăng kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp thi công tại một số vị trí.

“Công trình cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn thuộc gói thầu XL4, đường Vành đai 3 TPHCM đã hợp long từ cuối tháng 6/2025. Chúng tôi đang nỗ lực thi công "3 ca, 4 kíp". Mục tiêu đến cuối năm nay phải cơ bản hoàn thành để kịp tổ chức lễ thông xe dự kiến vào ngày 19/12/2025", đại diện nhà thầu thi công liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam chia sẻ.

Công trình cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

“Bứt tốc” trong những tháng cuối năm

Năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) được UBND TP giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 17.271 tỷ đồng để triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Đây được xem là nguồn lực lớn để thành phố đẩy nhanh tiến độ các công trình then chốt, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong hơn nửa đầu năm, tỷ lệ giải ngân lại ở mức thấp. Ban Giao thông TPHCM cho biết nhiều dự án vẫn trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa thể đấu thầu và ký hợp đồng xây lắp, vì vậy chưa đủ điều kiện tạm ứng vốn cho nhà thầu.

Dự án nút giao thông An Phú (TPHCM) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Không chỉ vậy, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, cũng khiến quá trình thi công gặp khó, khối lượng thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, khiến nhiều dự án không thể triển khai đúng kế hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn”- ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TP phân tích.

Trước áp lực phải giải ngân toàn bộ vốn trong năm 2025, Ban Giao thông TPHCM đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, theo dõi sát từng tháng, từng quý.

“Chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường mũi thi công theo phương châm ‘3 ca, 4 kíp’, vừa để đẩy nhanh tiến độ, vừa để đảm bảo giải ngân đạt 100% trong năm nay”, ông Phúc nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Ban Giao thông cũng kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, đặc biệt với các dự án BOT mở rộng cửa ngõ thành phố. Trong đó có những dự án lớn như nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 , quốc lộ 22, tuyến đường trục Bắc Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) và mở rộng quốc lộ 13.

“Mục tiêu là sớm giải ngân nguồn vốn rất lớn dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng ở những dự án này”- đại diện Ban Giao thông TPHCM thông tin.

Quốc lộ 13 - cửa ngõ Đông Bắc TPHCM sắp được đầu tư mở rộng.

Song song với đó, Ban Giao thông đang khẩn trương thúc đẩy các dự án khởi công mới để có thể nhanh chóng ký hợp đồng, giải ngân phần vốn tạm ứng theo quy định. Các tổ công tác giải ngân cũng được giao trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh để thành phố có hướng xử lý nhanh.

Để dòng vốn được ‘chảy thông’ từ nay đến cuối năm, điều kiện tiên quyết là phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ nhiều phía từ chính quyền các địa phương đến các sở, ngành chuyên môn.

Với quyết tâm đó, TPHCM kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2025, mà còn tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng giao thông – lĩnh vực được xem là “mạch máu” cho sự phát triển bền vững của thành phố.