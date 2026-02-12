TPHCM thi công xuyên Tết cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ loạt công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt, tranh thủ tối đa thời gian trước, trong và ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và HĐND TPHCM, UBND thành phố đang hoàn thiện kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với một trong những giải pháp then chốt là "Đầu tư - động lực tăng trưởng". Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã khởi công.

Thời gian qua, TPHCM xác định phát triển hạ tầng chiến lược, hiện đại, đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vai trò đầu tàu kinh tế.

Nhiều dự án quan trọng đã được khởi công, động thổ với tinh thần rút ngắn tối đa thủ tục, như Metro số 2, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ…

Cùng với đó, các công trình đang thi công như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài, tuyến nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu đường Nguyễn Khoái… được yêu cầu tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai khoa học, tính đến yếu tố bất lợi về thời tiết, nguồn vật liệu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các công trường phải bố trí thi công liên tục, không gián đoạn, nhất là trong các kỳ nghỉ lễ, Tết.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Sở trước ngày 12-2-2026 để tổng hợp, tham mưu UBND TP chỉ đạo kịp thời, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM trong năm 2026.