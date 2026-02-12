Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM thi công xuyên Tết cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

12-02-2026 - 16:02 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm, thi công xuyên Tết, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ loạt công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt, tranh thủ tối đa thời gian trước, trong và ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

TPHCM thi công xuyên Tết để kịp tăng trưởng 2 con số - Ảnh 1.

TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, loạt công trình, dự án

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và HĐND TPHCM, UBND thành phố đang hoàn thiện kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với một trong những giải pháp then chốt là "Đầu tư - động lực tăng trưởng". Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã khởi công.

Thời gian qua, TPHCM xác định phát triển hạ tầng chiến lược, hiện đại, đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vai trò đầu tàu kinh tế.

Nhiều dự án quan trọng đã được khởi công, động thổ với tinh thần rút ngắn tối đa thủ tục, như Metro số 2, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ…

Cùng với đó, các công trình đang thi công như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài, tuyến nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu đường Nguyễn Khoái… được yêu cầu tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

TPHCM thi công xuyên Tết để kịp tăng trưởng 2 con số - Ảnh 2.

Dự án đường Vành đai 3 được yêu cầu bám sát tiến độ, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai khoa học, tính đến yếu tố bất lợi về thời tiết, nguồn vật liệu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các công trường phải bố trí thi công liên tục, không gián đoạn, nhất là trong các kỳ nghỉ lễ, Tết.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Sở trước ngày 12-2-2026 để tổng hợp, tham mưu UBND TP chỉ đạo kịp thời, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM trong năm 2026.

Theo Ngọc Quý

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Mua gà từ nông dân để bán cúng thắp hương ngày rằm, mùng 1 và Tất niên có cần phải ghi chép, kê khai hay không?" - Cục Thuế trả lời

"Mua gà từ nông dân để bán cúng thắp hương ngày rằm, mùng 1 và Tất niên có cần phải ghi chép, kê khai hay không?" - Cục Thuế trả lời Nổi bật

Thuế TPHCM ra thông báo mới trước thềm Tết Nguyên đán, hàng trăm nghìn hộ kinh doanh lưu ý!

Thuế TPHCM ra thông báo mới trước thềm Tết Nguyên đán, hàng trăm nghìn hộ kinh doanh lưu ý! Nổi bật

Đi máy bay dịp Tết Bính Ngọ 2026, hành khách cần lưu ý gì?

Đi máy bay dịp Tết Bính Ngọ 2026, hành khách cần lưu ý gì?

15:33 , 12/02/2026
Dịp Tết, người dân di chuyển trên cao tốc cần lưu ý những lỗi vi phạm sau kẻo bị phạt đến 18 triệu đồng

Dịp Tết, người dân di chuyển trên cao tốc cần lưu ý những lỗi vi phạm sau kẻo bị phạt đến 18 triệu đồng

14:49 , 12/02/2026
Triển khai cầu Tứ Liên cùng Vingroup, cầu Ngọc Hồi và metro 72.300 tỷ đồng, 'ông lớn' hạ tầng Trung Quốc tự tin điều này

Triển khai cầu Tứ Liên cùng Vingroup, cầu Ngọc Hồi và metro 72.300 tỷ đồng, 'ông lớn' hạ tầng Trung Quốc tự tin điều này

14:31 , 12/02/2026
Đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo

Đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo

14:17 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên