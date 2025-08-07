Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tp.HCM thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

07-08-2025 - 09:39 AM | Bất động sản

UBND Tp.HCM cho biết, sẽ có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép Tp.HCM thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực có thiết kế đô thị được duyệt.

Theo Sở Xây dựng Tp.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố đã cấp 13.986 giấy phép xây dựng tăng 17% so với cùng kỳ), với tổng diện tích sàn xây dựng là 3.553.667,12 m2, trong đó Sở Xây dựng cấp 22 giấy phép xây dựng.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường thực hiện rà soát, tiếp tục công bố các dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình đã được phê duyệt hoặc chấp thuận và đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, sở sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn UBND các phường, xã giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Không chỉ vậy, Sở Xây dựng tham mưu UBND Tp.HCM có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép Tp.HCM thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phù hợp quy định.

Tp.HCM thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng- Ảnh 1.

Tp.HCM thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng. Ảnh: Tiểu Bảo

Trước đó, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thành phố, thay vì chỉ miễn giấy phép tại khu vực có quy hoạch 1/500 thì bỏ hoàn toàn hình thức này và cho đăng ký xây dựng, phân quyền về phường - xã thực hiện dựa trên hệ thống quản lý kiến trúc xây dựng theo Quyết định 56.

Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị được nêu trong Công điện ngày 29/5 của Thủ tướng. Chủ tịch UBND Tp.HCM sau đó yêu cầu Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn cụ thể cho quy trình này, căn cứ vào lộ giới hẻm và quy định kiến trúc theo quy chế quản lý của thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM rà soát các quy định hiện hành, để hướng dẫn UBND các phường - xã thống nhất triển khai thực hiện đồng bộ công tác giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với nhà ở riêng lẻ (được miễn giấy phép xây dựng) theo các danh mục do Sở Xây dựng công bố.

Cá nhân, tổ chức khi xây dựng phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai với mục đích sử dụng đất là đất ở. Có thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định. Phải có văn bản đồng ý của ngân hàng (trong trường hợp thế chấp).

Trước khi tiến hành xây dựng, gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định (kèm bản sao có chứng thực giấy tờ hợp pháp về đất đai) đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (UBND cấp xã) trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 3 ngày làm việc để thực hiện quản lý.

Tiểu Bảo (TH)

