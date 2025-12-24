TP.HCM xây dựng Quỹ đến 350 tỷ đồng để thu hút chuyên gia, phát triển nhân tài

Đề án Quỹ ngoài ngân sách thu hút chuyên gia và phát triển nhân tài TP.HCM được UBND TP.HCM giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) chủ trì tham mưu xây dựng.

Quỹ được hình thành từ nguồn xã hội hóa, tiếp nhận viện trợ, tài trợ từ các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế; các hiệp hội, doanh nghiệp, trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu và các trường đại học.

Quy mô Quỹ dự kiến năm 2026 đạt khoảng 100 - 150 tỷ đồng, phấn đấu nâng quy mô lên khoảng 350 tỷ đồng vào năm 2030.

Đề án Quỹ ngoài ngân sách tập trung 2 chiến lược, thu hút chuyên gia trong-ngoài nước về đóng góp cho TP và đào tạo nhân tài trong nước. (Ảnh minh họa)

Theo HCMC C4IR, việc xây dựng Quỹ ngoài ngân sách nhằm bổ sung thêm một công cụ tài chính quan trọng, góp phần phát triển nguồn nhân tài trong nước và thu hút chuyên gia phục vụ mục tiêu phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của TP.

Dự thảo Đề án cho biết Quỹ hướng tới thiết lập mạng lưới và cơ chế trao đổi, kết nối hiệu quả với cộng đồng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng có năng lực dẫn dắt các dự án nghiên cứu – phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm của TP.HCM giai đoạn 2025–2027.

Thông qua các hình thức hỗ trợ tài chính và kết nối, Quỹ tạo điều kiện thu hút các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân từ các trung tâm công nghệ toàn cầu tham gia làm việc, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao tri thức cho TP. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tích hợp nhân tài vào mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đề án đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài trong nước từ giai đoạn sớm, ưu tiên các ngành STEM và các ngành công nghiệp chiến lược. Mục tiêu là hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao có tư duy khoa học, năng lực nghiên cứu và khả năng làm chủ tài sản trí tuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP trong dài hạn.

Đề án đặt ra các chỉ tiêu cụ thể theo từng năm. Mỗi năm thu hút tối thiểu 5 chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc chuyên gia trong nước làm việc hoặc hợp tác nghiên cứu tại thành phố.

Đề án Quỹ ngoài ngân sách thu hút chuyên gia, phát triển nhân tài TP.HCM đặt mục tiêu năm 2026 đạt 100–150 tỷ đồng, phấn đấu nâng lên khoảng 350 tỷ đồng năm 2030. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ 3–5 dự án nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ, tạo ra các sản phẩm, sáng chế và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao.

Cấp 5–10 suất học bổng đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ trong và ngoài nước; xây dựng cơ sở dữ liệu nhân tài với tối thiểu 500 hồ sơ chuyên gia. Đồng thời thúc đẩy hợp tác theo mô hình “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp – Nhà khoa học”.

Các mục tiêu này nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 57 và nâng cao năng lực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.HCM đến năm 2030.

Đề án xác định triển khai song song hai chiến lược: Thu hút người Việt Nam trong và ngoài nước cùng chuyên gia nước ngoài tham gia đóng góp cho sự phát triển của TP. Khi đó, Quỹ hỗ trợ nguồn lực tài chính để tạo điều kiện làm việc và đãi ngộ cạnh tranh cho chuyên gia.

Chiến lược phát triển nguồn nhân tài khoa học – công nghệ trong nước, thông qua hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu tại các quốc gia phát triển, giúp người học tiếp cận tri thức tiên tiến, tích lũy kinh nghiệm và quay trở về đóng góp lâu dài cho TP.

Dự thảo Đề án được UBND TP.HCM giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với HCMC C4IR hoàn thiện lấy ý kiến các sở, ngành và trình UBND TP xem xét, thông qua trong thời gian tới.