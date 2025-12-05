TP.HCM yêu cầu công khai danh mục dự án chậm tiến độ

Công khai danh mục dự án chậm tiến độ

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố; chủ đầu tư dự án; UBND các xã, phường, đặc khu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2025.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt tỷ lệ cao (trên 80%) cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 và ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp sang năm 2026.

Các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp cần đẩy mạnh kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường; rà soát để kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai danh mục dự án chậm tiến độ.

Song song đó, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2026 phù hợp với đơn vị hành chính mới, tránh tình trạng "đọng vốn" do chậm điều chỉnh pháp lý.

Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

Xử lý trách nhiệm chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng

Cũng liên quan đến vấn đề đầu tư công, Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương.

Theo UBND TP.HCM, kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều trở ngại do thay đổi tổ chức, quy trình phối hợp phức tạp, khối lượng công việc tăng cao trong khi bộ máy mới chưa ổn định. Điều này khiến tiến độ nhiều công trình trọng điểm bị ảnh hưởng. Dù vậy, trong thời gian qua, Thành phố và các sở ngành đã liên tục tổ chức họp chuyên đề, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn; các địa phương cũng tích cực phối hợp triển khai nhiều giải pháp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục giữ vững quyết tâm, phát huy kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các giải pháp đã thống nhất; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công, hướng tới hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương, các Ban quản lý dự án, UBND các địa phương khẩn trương tổng hợp, lập báo cáo nhanh tình hình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân đầu tư công các công trình trọng điểm trên địa bàn khu vực Bình Dương.

Đối với dự án hạng mục khu tái định cư Tân Bình thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND phường Tân Đông Hiệp xác định vị trí, loại đất, điều kiện thực tế tại khu vực thu hồi để làm cơ sở đề xuất phương án bồi thường. Phương án phải bảo đảm có căn cứ pháp lý, phù hợp quy định và hài hòa lợi ích Nhà nước và người dân.

UBND TPHCM yêu cầu các phường, xã rà soát, thẩm định và phê duyệt hồ sơ bồi thường, tái định cư trong tối đa 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương, Ban Quản lý dự án và UBND các địa phương phải gửi báo cáo nhanh về tiến độ bồi thường, giải ngân trước 15 giờ hằng ngày. Nội dung báo cáo yêu cầu đầy đủ số liệu lũy kế, mốc thời gian, khối lượng công việc, số hồ sơ còn tồn và đánh giá nguyên nhân – trách nhiệm – giải pháp.

Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc không thực hiện đúng yêu cầu được giao.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng số vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn thành phố sau sắp xếp là 152.241 tỷ đồng. Tính đến ngày 4/11, TP.HCM đã giải ngân được 67.251 tỷ đồng (đạt 56,5%) kế hoạch Thủ tướng giao.



