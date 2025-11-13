Trả góp qua thẻ thanh toán VIB: Mở rộng lựa chọn tài chính thông minh cho người dùng

Đây là giải pháp tài chính hiện đại giúp người dùng giữ dòng tiền linh hoạt, chủ động chi tiêu và xây dựng lịch sử tín dụng minh bạch, trong khi vẫn tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng nhanh chóng, thuận tiện.

Khi thẻ thanh toán không chỉ để chi tiêu

Minh, 23 tuổi, freelancer thiết kế đồ họa mới ra trường, luôn quan niệm: tiêu tiền phải đi kèm hiệu quả. Với Minh, chuyện mua thiết bị làm việc không chỉ là "có tiền rồi trả", mà là chọn phương án hợp lý nhất để dòng tiền luôn linh hoạt.

Một buổi sáng đang dở tay chỉnh sửa bộ nhận diện cho khách, chiếc laptop gắn bó từ thời sinh viên bất ngờ "đình công". Deadline vẫn còn đó, khách vẫn đang chờ, và Minh cần ngay một chiếc máy mới để tiếp tục công việc. Những mẫu laptop phù hợp có giá khoảng 20 triệu đồng – không vượt quá khả năng, nhưng Minh không muốn chi toàn bộ một lần vì còn kế hoạch đầu tư phần mềm và nâng cấp thiết bị quay dựng, trong khi đang không sở hữu thẻ tín dụng nào. Thế là Minh quyết định mua một chiếc laptop tại một trung tâm điện máy lớn và chọn trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế VIB với số tiền khoảng 1,66 triệu đồng mỗi tháng.

Câu chuyện của Minh không phải là ngoại lệ. Sau 1 tuần ra mắt, giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán của VIB nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dùng, nhất là người trẻ chưa sở hữu thẻ tín dụng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng mang tính năng trả góp - vốn là đặc quyền của thẻ tín dụng - vào ngay trên thẻ thanh toán, giúp khách hàng tiếp cận tín dụng an toàn và minh bạch.

Điểm đặc biệt của giải pháp này nằm ở sự linh hoạt với hai lựa chọn, phù hợp với nhu cầu chi tiêu khác nhau của người dùng.

Lựa chọn 1 - Trả góp 0% lãi suất tại hơn 100 đối tác

Nếu đang có kế hoạch mua sắm các sản phẩm – dịch vụ giá trị cao, người dùng có thể lựa chọn mua trả góp 0% lãi suất tại hệ thống hơn 100 đối tác của VIB. Ưu điểm lớn nhất của hình thức này là lãi suất 0%, không phí thiết lập trả góp ban đầu và không phí duy trì định kỳ. Nghĩa là nếu bạn mua sản phẩm 30 triệu đồng trả góp 12 tháng, bạn chỉ trả mỗi tháng 2,5 triệu, tổng cộng đúng 30 triệu.

Tùy theo khả năng tài chính, người dùng có thể chọn trả nhanh trong 3 tháng hoặc kéo dài đến 36 tháng để giảm số tiền trả hàng tháng. VIB hiện có hơn 100 đối tác lớn trong nhiều lĩnh vực từ điện máy - công nghệ, giáo dục, du lịch, thời trang & lifestyle… đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Bảng tính chi phí trả góp 0%:

Giá trị mua sắm Kỳ hạn Gốc trả mỗi tháng Tổng lãi phải trả So sánh lãi suất thị trường (1,5%/tháng) 20 triệu 12 tháng 1.667.000đ 0đ Tiết kiệm: 1.950.000đ 30 triệu 12 tháng 2.500.000đ 0đ Tiết kiệm: 2.925.000đ 50 triệu 24 tháng 2.083.000đ 0đ Tiết kiệm: 9.750.000đ

Như trường hợp của Minh, với khoản trả góp 0% lãi suất mua laptop trị giá 20 triệu đồng tại đối tác có liên kết với VIB, Minh tiết kiệm được gần 2 triệu đồng so với vay tín chấp thông thường, đồng thời vẫn được hưởng ưu đãi tích điểm/ hoàn tiền với giao dịch chi tiêu.

Lựa chọn 2: Chuyển đổi trả góp linh hoạt trên Max app

Với lựa chọn này, người dùng không cần quyết định trả góp ngay lúc mua hàng. Thay vào đó, bạn có thể thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế VIB với số dư trong tài khoản trước, sau đó thực hiện chuyển sang trả góp trên Max app khi phát sinh nhu cầu. Giao dịch được chuyển đổi trả góp là giao dịch chi tiêu hàng hóa, dịch vụ qua thẻ thanh toán VIB từ 3 triệu trở lên, không bị giới hạn bởi đối tác hay ngành hàng. Kỳ hạn trả góp tối đa đến 60 tháng giúp người dùng giảm áp lực thanh toán hàng tháng xuống mức thấp nhất.

VIB áp dụng lãi suất trả góp cạnh tranh chỉ từ 0,79%/tháng, thấp hơn đáng kể so với lãi suất vay tín chấp hay thẻ tín dụng thông thường. Ví dụ, với khoản trả góp 20 triệu đồng trong 12 tháng, bạn chỉ phải trả khoảng gần 1,9 triệu đồng cả gốc và lãi mỗi tháng.

Đặc biệt, các giao dịch được chuyển đổi trả góp vẫn được tính vào chương trình hoàn tiền/tích điểm theo hạng thẻ. Ví dụ với thẻ VIB Smart Card tích điểm đến 5% cho giao dịch trực tuyến, người dùng có thể được hoàn tối đa đến 10,8 triệu đồng/năm. Như vậy, lãi suất trả góp cạnh tranh cộng với việc được hoàn tiền trên mỗi giao dịch mua sắm sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể khi chi tiêu – đặc quyền trước đây chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng.

Chị Trần Hương, 35 tuổi, kế toán tại một doanh nghiệp SME, vừa mua tour du lịch Nhật Bản trọn gói trị giá 45 triệu đồng cho cả gia đình. Đây là một khoản chi không nhỏ, tuy nhiên chị không muốn dùng đến khoản tiền tiết kiệm dự phòng của gia đình. Với giải pháp trả góp của VIB PayEase, chị Hương cho biết: "Điều tôi thích nhất là tính linh hoạt. Tôi thanh toán bằng thẻ thanh toán VIB trước, xong mới quyết định chuyển sang trả góp. Hàng tháng chỉ trả dưới 2 triệu cho khoản vay 36 tháng là chấp nhận được, quan trọng là tôi vẫn giữ được quỹ dự phòng an toàn cho gia đình."

Giải pháp trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế của VIB là sản phẩm tài chính tiêu dùng hiện đại, giúp người dùng - đặc biệt là những người trẻ chưa sẵn sàng với thẻ tín dụng - có thể tiếp cận tín dụng một cách an toàn, minh bạch, 100% trực tuyến và có kiểm soát. Giờ đây, mỗi người đều có thể tự tin quản lý tài chính cá nhân, biến ước mơ thành hiện thực mà vẫn đảm bảo chủ động với khả năng chi trả và tạo dựng lịch sử tín dụng tốt, tạo tiền đề cho những khoản tín dụng lớn với những dự định quan trọng hơn trong tương lai. Mở thẻ thanh toán VIB qua Max app và trải nghiệm trả góp linh hoạt tại đây.



