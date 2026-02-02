'Trả lại mồ hôi nước mắt của chúng tôi' - Tiếng khóc xé lòng của nạn nhân vụ sập app đầu tư vàng, mất trắng hơn 5 tỷ đồng sau 1 đêm

“Jie Wo Rui! Trả lại mồ hôi nước mắt của chúng tôi!”.

Đó là tiếng kêu gào thảm thiết trên của một cựu y tá 26 tuổi đến từ Quảng Châu, được một tờ báo quốc tế dẫn lại. Cô cho biết mình đã mất khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ (5,6 tỷ đồng), chỉ vì cả tin vào một nền tảng giao dịch vàng có tên Jie Wo Rui (JWR). Sau khi biết nền tảng gặp khó khăn về dòng tiền vào khoảng ngày 19/1, nạn nhân này vội vàng kiểm tra và nhận ra mình chỉ rút được 1.500 nhân dân tệ trực tuyến.

Đây chỉ là một trong số hàng chục nghìn nhà đầu tư mất trắng sau 1 đêm vì JWR, với tổng số tiền ước tính vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD). Cuối tuần qua, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài trụ sở công ty tại Thâm Quyến để yêu cầu được hoàn trả. Theo các video do nhà đầu tư đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát đã phải can thiệp nhằm đảm bảo trật tự an ninh.

Ban đầu, khi giá vàng thế giới tăng mạnh chưa từng có, làn sóng nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc đổ xô tìm cách kiếm lời từ đà tăng này. Nhiều người đã tin tưởng rót tiền vào nền tảng giao dịch kim loại trực tuyến JWR với kỳ vọng thu lợi nhanh, lại không mất nhiều thời gian và công sức.

Tuy nhiên, khi giá vàng giao ngay tăng cao đột biến những tuần gần đây, một làn sóng khách hàng ồ ạt yêu cầu rút tiền để chốt lời đã xuất hiện, đẩy công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng thanh khoản. JWR không thể đáp ứng các yêu cầu hoàn tiền.

Hiện chính quyền quận La Hồ (Luohu) của Thâm Quyến thông báo đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để điều tra các hoạt động kinh doanh bất thường tại JWR, theo hãng tin tài chính Yicai. Ước tính do các nhà đầu tư tổng hợp và được Yicai dẫn lại cho biết, số tiền mà công ty chưa thanh toán có thể vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ.

Theo thông báo, chủ sở hữu và đội ngũ quản lý cốt lõi của công ty vẫn đang làm việc, liên lạc với nhà đầu tư, xác minh các yêu cầu, rà soát tài sản và tìm cách hoàn trả. Tài khoản mạng xã hội của công ty hiện đã bị xóa.

“Đây là vụ sụp đổ lớn nhất mà tôi từng chứng kiến”, ông Huang Jian, luật sư chuyên xử lý các tranh chấp đầu tư liên quan đến vàng, nói. Theo ông, nhiều nền tảng tương tự đã gặp vấn đề trong những tháng gần đây, với tổng thiệt hại vô cùng lớn. “Nhiều nạn nhân là các bà mẹ trẻ hoặc người đang thất nghiệp, với mong muốn đổi đời nhanh chóng. Gửi tiền hay đầu tư sản phẩm ngân hàng chỉ mang lại vài phần trăm mỗi năm, trong khi vàng có thể tăng 1% hoặc hơn chỉ trong chớp mắt”.

Vấn đề, theo ông Huang, là nhiều nền tảng đầu tư nhỏ không có cơ chế phòng ngừa rủi ro trước những biến động giá dữ dội-điều ông đã chứng kiến lặp đi lặp lại trong năm ngoái.

“Nhiều ông chủ đã mất sạch tài sản chỉ sau một đêm, vì buộc phải bù lỗ cho các khoản đầu tư của mình khi giá vàng tăng vọt”, ông nói.

Theo các chuyên gia, vụ việc liên quan đến nền tảng giao dịch vàng trực tuyến JWR đã phơi bày những rủi ro đang âm ỉ phía sau “cơn sốt vàng” ở Trung Quốc, nơi thứ kim loại quý từ lâu được xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu, chứng khoán biến động và niềm tin tiêu dùng giảm sút.﻿

Thực tế, nhiều nền tảng không vận hành như các sàn giao dịch được cấp phép, không chịu yêu cầu khắt khe về dự trữ vốn, quản trị rủi ro hay bảo vệ nhà đầu tư. Khi thị trường thuận lợi, mô hình này gần như vô hình; nhưng khi biến động xảy ra, rủi ro lập tức dồn hết về phía nhà đầu tư cá nhân. Reuters từng cảnh báo rằng tại Trung Quốc, nhu cầu đầu tư vàng tăng nhanh hơn khả năng giám sát của cơ quan quản lý, tạo ra khoảng trống dễ bị khai thác trong các giai đoạn giá biến động mạnh.

Trên phạm vi toàn cầu, Financial Times nhiều lần nhấn mạnh rằng vàng không sinh ra dòng tiền như cổ phiếu hay trái phiếu, khiến việc định giá và nắm giữ dài hạn phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng hơn là hiệu quả kinh tế thực. Trong giai đoạn lãi suất thay đổi nhanh, giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong thời gian ngắn, gây thua lỗ đáng kể cho những nhà đầu tư vào sau, đặc biệt là những người sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc tham gia qua các sản phẩm phái sinh phức tạp.

Theo: SCMP, Financial Times﻿