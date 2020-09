Trà và cà phê trên máy bay không “sạch” như chúng ta tưởng: Sự thật là gì?

*Lưu ý: Bài viết mang tính chất tham khảo.

Chuyện ăn uống trên máy bay luôn là đề tài thu hút được sự chú ý của nhiều người. Trong đó, xét một cách khách quan, thức uống được phục vụ nhiều hơn đồ ăn vì tính tiện lợi của nó, đặc biệt trong những chuyến bay ngắn, chỉ cần một ly trà hay cà phê là đủ để nhâm nhi giải trí trong suốt chặng bay.

Tuy nhiên, gần đây có một số nghiên cứu chỉ ra rằng, đồ uống trên máy bay tiềm ẩn khá nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là từ hệ thống nước máy của máy bay.

Nguồn nước máy trên máy bay không hoàn toàn đảm bảo vệ sinh?

Sự thật là tới thời điểm hiện tại, không có ghi chép cụ thể nào về việc hành khách bị mắc bệnh hay biến chứng do sử dụng đồ uống pha chế trực tiếp trên máy bay. Nhưng trên thực tế, vì tính phức tạp về kỹ thuật, lịch trình mà đôi khi việc vệ sinh và khử trùng bồn nước máy không được thực hiện triệt để.

Theo quy định hiện hành về sử dụng nước uống trên máy bay thì hệ thống nước phải được khử trùng và xả nước từ 1 - 4 lần/năm. Thực tế, với tần suất phục vụ chuyến bay dày đặc, di chuyển nhiều nơi thì cách này sẽ không thể loại bỏ những vi khuẩn nguy hiểm có trong nguồn nước. Chưa kể, các máy bay còn được nạp nhiều nguồn nước khác nhau ở mỗi sân bay. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Wall Street cho thấy có nhiều vi khuẩn như salmonella, staphylococcus được tìm thấy trong nước trên máy bay.

Nếu bạn cho rằng nước nóng có thể loại bỏ vi khuẩn nên bạn gọi một ly cà phê nóng thì bạn đã lầm! Áp suất không khí giảm bên trong cabin khiến nước chỉ sôi ở 90 độ C thay vì 100 độ C so với mặt đất và các tiếp viên sẽ không có nhiều thời gian để chờ đợi nước đủ sôi mới pha chế đồ uống. Việc này khiến vi khuẩn không thật sự biến mất và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Vậy giải pháp nào là tốt nhất để sử dụng đồ uống khi đi máy bay?

Càng lên cao, độ ẩm trong không khí càng giảm, cơ thể mất nước nhiều hơn sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu và buồn nôn nếu không bổ sung nước kịp thời.

Do đó khi đi máy bay hành khách nên sử dụng các loại đồ uống đóng chai để vừa cấp nước cho cơ thể vừa đảm bảo tính vệ sinh. Hơn nữa, đối với những hành khách có hệ miễn dịch yếu và dễ bị say khi đi máy bay, việc sử dụng đồ uống chứa nhiều cafein như trà và cà phê càng khiến bạn mệt mỏi hơn.

Các hãng hàng không vẫn luôn cố gắng để cải thiện chất lượng dịch vụ, đặc biệt là đồ uống trên máy bay, như sử dụng nước đóng chai để pha đồ uống. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan như lịch bay dày đặc hay thời gian quá cảnh ngắn khiến việc vệ sinh và khử trùng gặp nhiều khó khăn. Hiểu rõ hơn về những gì mình được phục vụ sẽ giúp bạn tránh được những khó chịu khiến trải nghiệm bay tồi tệ.

Nguồn: Do you remember?