Trái cây 'đại hạ giá', có loại chỉ 5.000 đồng/kg ở TPHCM

Trái cây từ nhiều vùng miền đang đổ về TPHCM phong phú về chủng loại, nhiều về số lượng. So với cách đây gần một tháng, nhiều loại trái cây như vải thiều, chôm chôm, mận Hà Nội tại chợ Bà Chiểu... có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, thì nay chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng/kg, giảm hơn 50%.

Bơ dù đang vào cuối vụ, số lượng đã giảm so với trước nhưng giá lại không tăng mà còn rất rẻ, chỉ 15.000 đồng/kg. "Tưởng hàng giá rẻ không ngon nhưng lại "ngon không tưởng". Bơ rất dẻo, ngọt, quả nhỏ. Tiểu thương cho biết đây là bơ Đắk Lắk" - chị Trang (32 tuổi, ngụ phường Bình Tiên) cho biết.

Tại khu chợ nhỏ bên hông Bến xe Chợ Lớn, tiểu thương chất thanh long cao ngất, đỏ rực như ngọn tháp. Thanh long tươi, mới chỉ có giá 15.000 đồng/kg cho cả ruột đỏ lẫn ruột trắng.

Những quả thanh long chín nhiều hoặc đã để qua vài ngày sẽ được tiểu thương giảm giá, chỉ còn 10.000 đồng/kg, thậm chí nếu khách trả giá, tiểu thương cũng đồng ý bán 2kg với giá chỉ 15.000 đồng.

Cam sành đầy chợ, giá chỉ tầm 10.000 đồng/kg loại 1

Thậm chí có lô cam chỉ 5.000 đồng/kg. Theo lời người bán, giá cam được phân theo size lớn nhỏ, loại cam. Thông thường, cam có giá rẻ vỏ sẽ dày hơn, quả nhỏ và độ chua cũng nhiều hơn. Những quả cam non, quả rụng thường có tình trạng này. "Tuy nhiên năm nay cam rẻ do được mùa chứ quả vẫn to, ngọt, nhiều nước" - một tiểu thương phân trần.

Nhãn xuồng, nhãn bắc thơm lừng một góc chợ, giá chỉ 25.000 đồng/kg, giảm gần một nửa so với 2 tuần trước ở mức 40.000 - 50.000 đồng/kg.

"Năm nay trái cây từ các vùng miền đổ về TPHCM rất nhiều với số lượng lớn, giá cả lại rất rẻ. Hiện tôi bán xoài tứ quý chỉ 20.000 đồng/kg, cóc chín cây 12.000 đồng/kg, vải thiều 15.000 đồng/kg, chôm chôm 20.000 đồng/kg... Tuy giá rẻ nhưng ít khách mua bởi sạp hàng trái cây nào cũng có các mặt hàng này, có thể người tiêu dùng đã mua rất nhiều trước đó" - một tiểu thương ở chợ Bà Chiểu cho biết.

Chôm chôm chỉ từ 15.000 - 25.000 đồng/kg, hàng tươi vừa khui từ kho lạnh ra.

Măng cụt về chợ cũng rất nhiều, tiểu thương đổ thành đống để khách hàng thoải mái lựa chọn. Măng cụt không hạt, măng cụt bi... giá chỉ 35.000 đồng/kg.

Những xe đẩy trái cây tập kết thành hàng dài trên đường Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định... (phường Gia Định) niêm yết bảng giá công khai để khách hàng dễ lựa chọn. Người bán còn đẩy xe đến những khu dân cư, nhà dân để bán tận tay cho khách hàng.