Trại hè cũng có this, có that!

Đâu phải khổ mới trưởng thành

Như nhiều phụ huynh khác, chị Thu Loan (45 tuổi, Hà Nội) nghĩ rằng con bình thường quá sướng, chỉ việc ăn học, mọi thứ đã có ba mẹ lo và hỗ trợ. Để lớn khôn, trưởng thành, con cần chút "khổ", vậy mới biết "mùi đời". Mùa hè chính là thời điểm mà chị cũng như một số ông bố bà mẹ khác thường lựa chọn cho con "trải khổ".

Sự khổ đầu tiên là khổ luyện kiến thức. Sáng con học với cô A, chiều ở thầy B và tối sẽ có gia sư kèm cặp tại nhà.

Cái khổ tiếp theo thường thấy đó là "khổ luyện kỹ năng". Chị Minh Hồng (40 tuổi, TP. HCM) từng gửi gắm con đến những trại hè được tổ chức dài ngày ở ngoại ô, để con rèn tính kỷ luật, tự lập và trưởng thành hơn.

Các khóa hè này chủ yếu là hoạt động ngoài trời, vận động cường độ cao để con tạm thoát ly các thiết bị điện tử. Nhưng không phải đơn vị tổ chức nào cũng cung cấp được chất lượng như đã rót mật vào tai chị.

Số lượng học viên đông đúc, cơ sở vật chất không đáp ứng được dẫn đến tình trạng không đảm bảo vệ sinh. Các con đang quen với việc sinh hoạt quy mô nhỏ như gia đình, lớp học nay phải học cách sinh tồn với hàng trăm người mà không có sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ từ người lớn. Điều này vô tình tạo nên áp lực tâm lý cho các bạn nhỏ.

Chị Hoài Liên (40 tuổi) cũng từng cho hai con tham gia một khóa hè sau khi xem những quảng cáo hấp dẫn và hoành tráng. Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", chị và các con thất vọng sau những tuần tham gia mà chẳng nhận lại được kết quả gì.

"Chương trình học đơn điệu, các chuyến đi dã ngoại thì hời hợt, hoạt động chuyên môn về kỹ thuật, khoa học thì cưỡi ngựa xem hoa", chị Liên chia sẻ.

Với phụ huynh là thế, còn với các bạn nhỏ? Học sinh bơ vơ, bối rối giữa muôn vàn điều lạ. Tại sao mình ở đây? Tại sao mình phải chịu đựng những điều này? Những thắc mắc xuất hiện trong đầu con mà người lựa chọn là ba mẹ.

"Trải đời" hạnh phúc

Những mùa hè "đau thương" sẽ để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí con, khiến con tự "đóng cửa" bản thân khi có cơ hội trải nghiệm điều mới. Về lâu dài, con có thể trở nên thụ động, nhút nhát vì những "bóng ma tâm lý" không đáng có chỉ vì tham gia những khóa hè kém chất lượng. Ba mẹ nên làm thế nào để con có một mùa hè vui vẻ và trưởng thành trong hạnh phúc?

Thị trường trại hè có thượng vàng hạ cám thì vẫn luôn có những đơn vị uy tín, chuyên nghiệp và cam kết chất lượng. Vì họ biết lắng nghe những tâm tư, trăn trở của phụ huynh và mong ước một mùa hè sảng khoái của học sinh.

Những trại hè làm tốt điều này không hiếm. Họ vẫn tuyển sinh hàng năm số lượng học sinh tốt nhờ độ uy tín và phản hồi tích cực từ những học viên từng tham gia cũng như từ phụ huynh.

Do vậy, ba mẹ cần cân nhắc nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định. Thời của con cần những trải nghiệm mùa hè thiết thực đem lại kết quả xứng đáng với số tiền ba mẹ đã đầu tư.

Vậy ở đâu có một chương trình hè đảm bảo con được trải nghiệm những điều mới mà không bị "sốc văn hóa" bởi những thiếu sót, sơ sài trong khâu tổ chức?

Câu hỏi này là cơ sở để đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển học thuật (R&D) của ILA thiết kế khóa hè ILA Summer Never Ends 2024. Một chương trình gói trọn 3 yếu tố học - chơi - trải nghiệm giải quyết yêu cầu về một mùa hè bổ ích, lý thú và thật sự thoải mái cho con.

Khóa học hè ILA cung cấp cho học sinh môi trường học tập và trải nghiệm quốc tế ngay tại Việt Nam. Do đó, con vừa cảm thấy gần gũi, thân quen vừa thích thú khám phá những điều mới lạ.

ILA Summer không gò ép con trong một khuôn khổ hay bắt con gồng mình để thích nghi với điều kiện thiếu thốn. Tự nhiên, tự do và tự tin giúp con phát huy những tiềm năng của bản thân tại khóa hè.

Chương trình có 3 cấp độ, trải dài 6 tuần, dành cho các học sinh từ 3-8 tuổi, 8-11 tuổi và 11-16 tuổi với mức học phí chỉ từ 4tr999 đồng.

Các con sẽ học tiếng Anh theo chương trình chuẩn quốc tế tại ILA, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm thông qua các lớp dự án cộng đồng, kỹ năng lãnh đạo, nhận thức thế giới... Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam trình độ quốc tế giúp con bứt phá kỹ năng Anh ngữ một cách tự nhiên, không áp lực.

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa bao gồm hoạt động trong nhà (lớp nhảy, lớp karate, lớp bóng rổ, lớp hóa trang, lớp vẽ) và các chuyến đi dã ngoại (nông trại, team building, cắm trại, ILA Festival Day) giúp con phát huy năng khiếu, nâng cao thể chất và phát triển các phẩm chất tốt đẹp.

Ngoài kia có vô vàn trại hè this, trại hè that, song ILA Summer Never Ends sẽ là mùa hè không bao giờ quên của con trên hành trình lớn khôn.