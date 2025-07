Trải nghiệm đa giác quan độc đáo tại triển lãm mùi hương và hội họa: Đưa tín đồ yêu nước hoa qua nhiều cung bậc cảm xúc

Đây là lần thứ ba thương hiệu nước hoa MetaScent và Lotus Gallery phối hợp tổ chức chuỗi triển lãm Olfactory Odyssey với mục tiêu kiến tạo cộng đồng sáng tạo xoay quanh nghệ thuật khứu giác. Triển lãm không chỉ đưa mùi hương trở thành một ngôn ngữ của ký ức, văn hóa và cảm xúc cá nhân mà còn là không gian mở để nuôi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa kiến thức về mùi hương và khơi dậy niềm cảm hứng sáng tạo của thế hệ kế tiếp.

Với chủ đề Timeless Heritage, triển lãm năm nay giới thiệu 26 mùi hương lấy cảm hứng từ Di sản văn hóa Việt Nam và thế giới, các khoảnh khắc cá nhân không thể gọi tên và ký ức của con người đang mờ dần trong thế giới hiện đại.

Khu vực Living Heritage tái hiện di sản văn hóa Việt Nam và thế giới qua những mùi hương gợi nhớ nét truyền thống

Khu vực Modern Alchemy, nơi mùi hương trở thành phương tiện thể hiện cá tính và cảm xúc

Khu vực Emotion in Scent tái hiện một hành trình lắng sâu vào nội tâm bằng hương thơm, ánh sáng và hình ảnh.

Ngoài ra triển lãm còn có Scent Fair là khu vực cho phép khách tham quan sở hữu các chai nước hoa được tạo nên bởi các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, các nước châu Á và châu Úc, mang theo một phần ký ức và cảm xúc từ triển lãm.

Triển lãm không chỉ tập trung vào nghệ thuật khứu giác mà còn kết hợp thưởng thức bằng thị giác qua tranh vẽ của các họa sĩ Việt Nam và thính giác với âm thanh được thiết kế riêng cho từng chủ đề, tạo nên một trải nghiệm đa chiều.

Wutong under the moon, mùi hương chủ đạo của triển lãm do Huỳnh Hải Yến - đồng sáng lập MetaScent sáng tạo, lấy cảm hứng từ bức tranh sơn mài Ngô đồng dưới trăng của họa sĩ Lại Thanh Dũng.

Lễ khai mạc triển lãm càng thêm đặc biệt với màn trình diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana của Tiến sĩ Shoso Shimbo từ Nhật Bản trên nền nhạc piano, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Trong suốt 9 ngày, triển lãm mang đến các buổi talkshow, workshop chế tác nước hoa và khu vực networking lounge, tạo cơ hội cho khách tham quan lắng nghe những câu chuyện đằng sau mỗi mùi hương. Song song với triển lãm, giải thưởng Olfactory Odyssey Awards III đã được tổ chức để vinh danh những tác phẩm mùi hương xuất sắc.

Huỳnh Hải Yến, đồng sáng lập MetaScent và nhà sáng lập Olfactory Odyssey

Huỳnh Hải Yến, đồng sáng lập MetaScent và nhà sáng lập Olfactory Odyssey, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng mùi hương có thể kể lại những gì ngôn ngữ từng bỏ sót, những điều nhỏ, mong manh, nhưng định nghĩa chúng ta”. Các tác phẩm của Huỳnh Hải Yến từng được trưng bày tại Paris Fashion Week, Melbourne Fashion Week, Esxence Milan và Beautyworld Middle East, góp phần định vị bản sắc mùi hương Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo quốc tế.