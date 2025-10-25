Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trái tim "Kiên trì phụng sự" của HEINEKEN: Hơn 1 thập kỷ, hàng chục tỷ đồng vì bà con Việt Nam

25-10-2025 - 17:15 PM | Sống

Trái tim "Kiên trì phụng sự" của HEINEKEN: Hơn 1 thập kỷ, hàng chục tỷ đồng vì bà con Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, HEINEKEN đã xác định phát triển bền vững là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Trái tim "Kiên trì phụng sự" của HEINEKEN: Hơn 1 thập kỷ, hàng chục tỷ đồng vì bà con Việt Nam- Ảnh 1.

Nước không tự đến – Nước đến từ trái tim "Kiên trì phụng sự" 

Dưới cái nắng chang chang của Đồng Tháp Mười, bà Năm – một người phụ nữ 68 tuổi ở Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười – ngồi bên bờ ao sen khô cằn. Tay bà run run vốc lên nắm đất nứt nẻ, nghĩ về chuỗi ngày nước sinh hoạt sạch trở thành một tài nguyên quý giá mà người dân phải "quy đổi" bằng tiền bạc, mồ hôi, công sức.

Đó là thực tế nhức nhối của hàng triệu người Việt ở lưu vực sông Tiền, nơi được xác định là khu vực khan hiếm nước. Nhưng rồi, một buổi sáng năm 2012, điều kỳ diệu xảy ra. Tiếng máy bơm ù ù vang vọng, và dòng nước trong vắt tuôn ra từ bể chứa mới tinh. 

Đó không phải phép màu từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của Chương trình "1 Phút Tiết Kiệm Triệu Niềm Vui" mà HEINEKEN Việt Nam kiên trì thực hiện từ 2012 - 2021 nhằm mang nước sạch cho cộng đồng. Tổng chi phí cho 25 công trình nước sạch được triển khai trên cả nước là hơn 14 tỷ VND.

Trái tim

Từ câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người ấy, lan tỏa một chiến lược lớn lao "Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn" của HEINEKEN Việt Nam.

Bước sang năm 2022, HEINEKEN Việt Nam viết tiếp câu chuyện vì cộng đồng của mình bằng hợp tác Công - Tư với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam thực hiện Dự án Bảo tồn Nguồn nước toàn diện. Doanh nghiệp cam kết đầu tư 30 tỷ VND cho chương trình kéo dài 4 năm (2022–2025) nhằm bảo tồn nguồn nước tại 3 lưu vực sông trọng điểm (Sông Hồng, Sông Đồng Nai, Sông Tiền).

Trái tim

Ảnh: HEINEKEN Việt Nam

Kết quả, HEINEKEN Việt Nam bù hoàn 690,64 triệu lít nước trong năm 2024 riêng tại lưu vực sông Tiền – đạt mục tiêu sớm 5 năm. Trong đó bù hoàn 559,44 triệu lít nước từ chương trình hợp tác bảo tồn nguồn nước và 131,52 triệu lít nước từ dự án nước sạch vì cộng đồng.

"Bảo tồn nguồn nước và thiên nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Nhờ các sáng kiến bảo tồn và nỗ lực hợp tác đa bên, HEINEKEN Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu cân bằng nước sớm hơn 5 năm tại lưu vực sông Tiền – khu vực đang chịu nhiều áp lực nghiêm trọng về nguồn nước. Kết quả này là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam" - Bà Phạm Thị Trúc Thanh, Giám đốc Phát triển bền vững Heineken Việt Nam, chia sẻ.

Mục tiêu đến năm 2030

Hơn 3 thập kỷ trước, ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, HEINEKEN đã xác định phát triển bền vững là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Hơn 1 thập kỷ đã qua, HEINEKEN Việt Nam đã hành động và chứng minh cho tinh thần "Kiên trì phụng sự" nhằm kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường đó. 

Khi năm 2025 sắp khép lại, HEINEKEN Việt Nam lại tiếp tục mở rộng dự án tại các lưu vực sông trọng điểm khác tại Việt Nam đến năm 2030 và xa hơn.

Mục tiêu cốt lõi và tham vọng nhất trong chiến lược Bảo tồn nguồn nước của HEINEKEN Việt Nam là 100% Bù hoàn nước tại các khu vực khan hiếm nước vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc hoàn trả lại thiên nhiên toàn bộ lượng nước dùng trong sản phẩm và nước bốc hơi trong quá trình sản xuất.

Trái tim

Chia sẻ tại Diễn đàn “Quản lý nguồn nước trong sản xuất công nghiệp Việt Nam 2025” do Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 6/6/2025, bà Phạm Thị Trúc Thanh khẳng định "Chúng tôi không dừng ở việc đạt chuẩn, mà luôn hướng tới vượt chuẩn, làm tốt hơn kỳ vọng".

Theo bà Thanh, HEINEKEN Việt Nam tiến tới đạt hiệu suất sử dụng nước trong sản xuất đạt 2,6hl/hl ở khu vực khan hiếm nước và 2,9hl/hl trên toàn cầu. Ngoài ra, việc cải thiện chất lượng và hiệu suất sử dụng nước không chỉ trong nhà máy sản xuất mà còn cả trong toàn chuỗi cung ứng.

Chương trình hợp tác giữa WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và HEINEKEN Việt Nam nếu thực hiện hiệu quả có thể trở thành mô hình mẫu trong hợp tác Công - Tư trong công tác bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, bảo tồn và phát triển nguồn nước ở các lưu vực sông quan trọng, phù hợp với cách tiếp cận toàn xã hội chung tay giải quyết thách thức đảo chiều mất đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Trái tim

 

“Kiên trì phụng sự” là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách – chính sự bền bỉ đó đang âm thầm tạo nên những thay đổi sâu sắc và bền vững trong xã hội..

Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, HEINEKEN Việt Nam, Miza, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Tổ chức phi chính phủ Hagar International và nhiều đơn vị khác.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Trái tim
27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025: Nhiều con số ấn tượng


Theo Trang Ly

Đời sống và Pháp luật

