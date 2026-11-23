Sáng 22/11, tờ Popyard cho hay, làng giải trí Nhật Bản hiện đang rúng động trước vụ ngoại tình liên quan tới Chủ tịch Masatoshi Kumagai (63 tuổi) của tập đoàn công nghệ nổi tiếng GMO Internet Group. Theo nguồn tin, Masatoshi Kumagai bị truyền thông Nhật Bản phanh phui chuyện từng có quan hệ tình cảm sai trái với 1 nữ nghệ sĩ trẻ (tạm gọi là A) trong bối cảnh vị CEO quyền lực này đã có vợ con, kèm theo đó là loạt hình ảnh bằng chứng khó chối cãi.

Đáng chú ý, 1 bức ảnh được chụp vào hôm Masatoshi Kumagai mời bạn bè lên du thuyền sang trọng tổ chức tiệc. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, CEO sinh năm 1963 và nữ nghệ sĩ A có nhiều cử chỉ thân mật, cả 2 ngày càng xích lại gần đối phương và cuối cùng đã trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trước sự chứng kiến của mọi người.

Bức ảnh còn lại được chụp tại nhà hàng bít tết cao cấp ở nội đô Tokyo. Trong ảnh, sao nữ A cầm trên tay món ăn phủ đầy nấm truffle trắng, tại nhà hàng khi ấy còn có sự xuất hiện của chuyên gia thử rượu riêng cho Masatoshi Kumagai. Và mọi người xung quanh đều sử dụng ly rượu có khắc chữ GMO (tên tập đoàn của Masatoshi Kumagai) khi thưởng thức rượu vang cùng sâm panh.

Truyền thông Nhật công bố bằng chứng ngoại tình của Masatoshi Kumagai và 1 sao nữ đáng tuổi con. Ảnh: X

Người tiết lộ thông tin cho biết thêm, sau khi uống say, sao nữ A từng cầm bức ảnh thân mật bên Masatoshi Kumagai đi khoe khoang với bạn bè rằng: “Tôi và chủ tịch Masatoshi Kumagai đang hẹn hò”. Đáng nói, nhân chứng khẳng định, khoảng cách tuổi tác giữa ông Kumagai và nữ nghệ sĩ A lớn đến mức họ có thể làm cha con của nhau. Được biết, ông Masatoshi Kumagai đã kết hôn từ năm 21 tuổi và có con gái.

Nguồn tin cho biết thêm, khoảng thời gian ông Masatoshi Kumagai và nữ nghệ sĩ trẻ ngoại tình với nhau rơi vào tầm năm 2018 đến 2019. Do khuôn mặt sao nữ A đã được truyền thông làm mờ nên danh tính thật sự của cô này hiện vẫn chưa lộ ra. Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng Nhật Bản không ngừng đồn đoán xem rốt cuộc A là nữ nghệ sĩ nào. Đồng thời, netizen còn chỉ trích A thậm tệ vì đã ngoại tình còn đi rêu rao khoe khoang mối quan hệ sai trái của bản thân.

Công chúng đang truy lùng ráo riết danh tính sao nữ quan hệ ngoài luồng với vị CEO sinh năm 1963. Ảnh: X

Được biết, Masatoshi Kumagai bỏ học tại trường trung học trung tâm Tokyo vào cuối những năm 1970. Nhớ lại, vị CEO lừng lẫy nói rằng mình đã không học gì cả. Sau này, khi nhận ra lợi ích của việc học tập, ông mới quay lại đăng ký vào Đại học mở Nhật Bản - 1 cơ sở đào tạo từ xa. Tuy nhiên, không lâu sau Masatoshi Kumagai lại bỏ ngang giữa chừng.

Vào năm 21 tuổi, Masatoshi Kumagai kết hôn và tới nay cặp đôi đã có với nhau 1 cô con gái. Gia đình ông khi ấy sống trong 1 căn hộ cũ nát thuộc công ty của cha ông. Sau đó, Masatoshi Kumagai thành lập công ty tiền thân của GMO Internet vào năm 1991. 8 năm sau, công ty này lên sàn, trở thành 1 trong những công ty Internet sớm nhất được niêm yết tại xứ sở mặt trời mọc.

Hiện GMO Internet có khoảng 8.000 nhân sự và hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng Internet, bảo mật mạng, quảng cáo, tài chính trực tuyến và các công nghệ mới. Tập đoàn nổi tiếng này đã có 9 công ty thành viên được niêm yết trên sàn chứng khoán.