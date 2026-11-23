Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ, diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ về việc vừa làm mẹ 3 con vừa đi hát, đóng phim, kinh doanh thành công.

Phương Trinh Jolie

Cô nói: "Với tôi, những việc chưa làm được, làm nhiều lần ắt sẽ thành công. Nếu vượt quá khả năng của mình, tôi sẵn sàng bỏ tiền thuê chuyên gia giải quyết. Tôi quan niệm rất rõ ràng rằng, nếu làm sai, bản thân sẽ có thêm kinh nghiệm quý giá, còn nếu thành công, đó là lúc tôi chứng minh được thực lực của chính mình.

Tôi rất thẳng thắn và rạch ròi trong công việc lẫn đời sống. Đó là tính cách của tôi rồi, không thay đổi được.

Vì thế, có người yêu mến giọng hát, có người thích lối diễn xuất, nhưng cũng có rất nhiều khán giả bị chinh phục bởi tính cách, chất sống này của tôi, không trộn lẫn của tôi. Tôi lên livestream lúc nào cũng thẳng toẹt, bộc trực như vậy, ai thích thì coi, không thì thôi.

Tôi tự thấy mình như một con nhím. Tôi hiền nhưng không nhu nhược. Hiền thì hiền, nhưng phải biết tự bảo vệ bản thân khi gặp chuyện. Tôi hiền lành giống như con nhím vậy. Tôi không chủ động tấn công, nhưng nếu bị chạm vào, tôi sẽ xù gai nhọn để tự vệ, nên đừng đụng vào tôi.

Sự trưởng thành và vững vàng của ngày hôm nay được tôi đúc kết từ lòng biết ơn. Tôi trân trọng những người đã dạy bảo mình, và biết ơn cả những người từng mang lại cho tôi niềm đau.

Phương Trinh Jolie và chồng trẻ

Chính họ là những người thầy rèn giũa nên một Phương Trinh Jolie gai góc và bản lĩnh như bây giờ.

Và để đáp lại tình cảm của khán giả đã đồng hành suốt 20 năm qua, tôi luôn lấy đó làm kim chỉ nam để sống tốt, làm việc tận tâm và không bao giờ khiến những người yêu thương mình phải thất vọng".

Về đời sống cá nhân, nữ diễn viên tiết lộ: "Tôi thích thư giãn bằng nhạc Beethoven, xem đi xem lại bộ phim khoa học viễn tưởng Lucy và yêu thích sự tinh khôi của màu trắng.

Tôi là con cú đêm nhưng vẫn luôn đảm bảo kỷ luật thức dậy sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Khi căng thẳng, tôi chọn cách hít thở sâu, và điều khiến tôi vui ngay lập tức chính là được hát chứ không phải tiền.

Món tủ tôi tự tin nấu nhất là mì xào bò, thế thôi. Cuộc sống hiện tại của tôi gói gọn trong 3 từ là trọn vẹn, năng lượng, tích cực.

Vì các con đã cứng cáp và chuẩn bị đi học nên sắp tới tôi sẽ sớm quay trở lại với điện ảnh. Đồng thời, trong năm nay, tôi sẽ tung ra hàng loạt ca khúc mới và đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho một liveshow hoành tráng kỷ niệm 20 năm ca hát".

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, từng là mẹ đơn thân trước khi tìm được bến đỗ mới bên diễn viên Lý Bình – người chưa từng kết hôn trước khi đến với cô. Từ người phụ nữ từng dang dở chuyện tình cảm, cô xây dựng tổ ấm mới hạnh phúc, lần lượt sinh thêm 2 người con.

