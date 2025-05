Trận mưa rất lớn ở Hà Tĩnh có nơi tới 601,4 mm, có gì bất thường?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều ngày 24-5 đến ngày 25-5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ảnh hưởng kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động tại mực 1.500 m - 3.000 m, tương tác với địa hình của khu vực đèo Ngang (phần giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình), trên khu vực tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa rất lớn.



Lực lượng công an giúp dân chạy lũ ở Hà Tĩnh

Trong đó, 55/103 trạm có mưa trên 100 mm; 29/103 trạm có mưa trên 200 mm; 13/103 trạm có mưa trên 300 mm; 7/103 trạm có mưa trên 400 mm. Tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lượng mưa lên tới 601,4 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá về đặc điểm mưa tại Hà Tĩnh có 3 trạm quan trắc lâu dài (trên 30 năm) và một số trạm quan trắc mưa tự động mới được thành lập được 3 năm (từ năm 2022 đến nay).

Cụ thể, so sánh với số liệu mưa ngày lớn nhất trong tháng 5 tại 3 trạm quan trắc lâu dài. Trạm Hà Tĩnh (tại TP Hà Tĩnh), lượng mưa quan trắc được là 207 mm, thấp hơn giá trị lịch sử (286,4 mm ngày 17-5-2004); tại trạm Hương Khê là 155,4 mm, vượt giá trị lịch sử tháng 5 (137,2 mm 4-5-1981); tại trạm Kỳ Anh là 163 mm, thấp hơn giá trị lịch sử (297 mm ngày 17-5-2004).

So sánh với số liệu mưa ngày lớn nhất trong tháng 5 tại các trạm từ động được thành lập từ 2022. Có 24/103 trạm tự động (số liệu có từ 2022-2024) đã quan trắc được giá trị mưa ngày lớn nhất trong tháng 5 vượt giá trị lịch sử.

Trong đó, một số trạm có lượng mưa đặc biệt lớn như: Kỳ Thịnh (phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh) 445,2 mm (giá trị lịch sử tháng 5 là 143,4 mm); trạm Hương Giang thuộc xã Hương Giang, huyện Hương Khê lượng mưa 379,8 mm (giá trị lịch sử tháng 5 là 48,2 mm); trạm Thạch Xuân, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà là 361,8 mm (giá trị lịch sử tháng 5 là 146,2mm).

Tại khu vực xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh có lượng mưa trong 1 giờ lớn nhất trong đợt mưa ngày 24 đến 25-5 ở Hà Tĩnh lên tới 172,8 mm. Theo số liệu thống kê lịch sử ghi nhận đến hiện tại đây là trị số lớn nhất từ trước tới nay, không chỉ trong tháng 5 mà trong cả năm.

Lượng mưa trong 1 giờ lớn nhất trong cả năm đến nay đã tại một số trạm như sau: tại trạm Bắc Quang (Hà Giang) là 168 mm ngày 3-7-2024; tại Đà Nẵng là 165 mm vào ngày 14-10-2022; tại TP HCM là 127 mm ngày 10-5-2025; tại trạm Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) là 136,7 mm ngày 16-10-2013.

Nếu tính riêng trong tháng 5 thì lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ đã ghi nhận là 164,3 mm ngày 17-5-2015 tại trạm Tam Đảo (Vĩnh Phúc); tại trạm Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 79,4 mm ngày 25-5-2017.

Đêm qua, sáng nay 25-5, trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên tại các trạm từ 2,5-8,5 m. Thời điểm 14 giờ ngày 25-5, lũ trên các sông đã đạt đỉnh, còn ở dưới mức báo động 1 và đang xuống chậm.

Do mưa rất to, đã xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng tại các huyện, khu dân cư, đô thị thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt tại các xã Kỳ Hoà, Kỳ Châu, Kỳ Thịnh (Kỳ Anh), Hà Linh, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên (Hương Khê), Mỹ Lộc (Can Lộc), Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Thạch, thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên), Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà).