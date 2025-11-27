Tràn ngập chia sẻ khép lại hành trình làm việc ở Thẩm mỹ viện Mailisa trên TikTok

Sau khi cặp đôi Mailisa (tên thật là Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh) - người đứng đầu hệ thống Mailisa bị bắt tạm giam, toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, các thông tin về thương hiệu này vẫn gây chú ý.

Mới đây, trên MXH bỗng viral hàng loạt video liên quan đến thương hiệu Mailisa. Nhân vật chính trong các clip này mặc đồng phục Mailisa - được cho là nhân viên của thương hiệu này, chia sẻ hình ảnh bên trong trụ sở công ty và thẩm mỹ viện.

Kèm theo các clip này là những dòng chú thích mang ý nghĩa kết thúc hành trình như: “3 năm đồng hành cùng Mailisa”, “Một chặng đường, nhiều kỷ niệm”, “Lưu lại kỷ niệm, 1 clip dành cho công việc gắn 4 năm”,...

Nhiều bài đăng liên quan đến Mailisa có nội dung khép lại hành trình đang được chia sẻ trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Việc này diễn ra không chỉ với một vài mà có rất nhiều clip xuất hiện. Vì vậy mà hàng loạt từ khoá liên quan như “Nhân viên Mailisa hiện tại”, “Nhân viên Mailisa tại các chi nhánh rất đông”,... đã trở thành từ khoá tìm kiếm phổ biến.

Các từ khoá liên quan đến Mailisa vẫn đang được tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, phía Mailisa chưa có bất cứ thông báo chính thức nào về hoạt động của doanh nghiệp, sản phẩm cũng như các nhân viên, kể từ khi vợ chồng Mailisa bị bắt tạm giam.

Trước khi vướng vòng lao lý, Mailisa nhiều lần nói về vấn đề vận hành và nhân viên. NGười này cho biết hệ thống Mailisa có 17 chi nhánh trên toàn quốc và có hơn 2000 nhân viên, y tá, bác sĩ chuyên môn… Mức thu nhập của nhân viên thuộc nhiều vị trí khác nhau cũng được công bố, trong đó có người nhận lương lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng.

“Thực tế lương nhân viên Mailisa tương đối cao, mức lương chung từ 20 triệu, 30 triệu đến 50 triệu, 70 triệu và cao nhất thì khoảng trên 100 triệu. Từ y tá, bác sĩ, bảo vệ, tạp vụ hay nhân viên của bất cứ phòng ban nào của Mailisa đều được đảm bảo thu nhập để có thể trang trải cuộc sống và sinh hoạt” - là một chia sẻ trên tài khoản Mailisa.

Cũng theo chia sẻ, ngoài lương cơ bản, nhân viên còn được đóng bảo hiểm đầy đủ, thưởng tháng lương 13, cùng các khoản thưởng lễ, phép năm từ 10 ngày trở lên.

Mailisa trong clip chia sẻ về mức lương của nhân viên (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, Mailisa nhấn mạnh quy trình tuyển dụng nhân sự đầu vào “rất khắt khe”. Mỗi đợt tuyển dụng có thể nhận hàng nghìn hồ sơ, nhưng tỷ lệ trúng tuyển thấp do ứng viên phải trải qua nhiều vòng kiểm tra tay nghề, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp.

“Mức lương tại Mailisa rất hấp dẫn nhưng khi làm việc tại đây cũng rất vất vả. Ca làm việc 8 tiếng thì phải ra đủ 8 tiếng, 10 tiếng ra 10 tiếng. Lượng khách hàng lúc nào cũng đông. Ngoài giờ làm việc, nhân viên còn được đào tạo kỹ năng giao tiếp, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể để nâng cao trình độ chuyên môn”.

(Tổng hợp)